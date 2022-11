Υγεία - Περιβάλλον

Ιατρικό επίτευγμα: Γέννησε ενώ βρισκόταν σε κώμα 7 μήνες!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτο ιατρικό επίτευγμα έλαβε χώρα στην Ινδία, όπου οι γιατροί κατάφεραν και έφεραν ένα υγιές μωρό στον κόσμο από το σώμα μίας κοπέλας που βρισκόταν σε κώμα για 7 μήνες.

Απίστευτο ιατρικό επίτευγμα έλαβε χώρα στην Ινδία, όπου οι γιατροί κατάφεραν και έφεραν ένα υγιές μωρό στον κόσμο από το σώμα μίας κοπέλας που βρισκόταν σε κώμα για 7 μήνες.

Η 23χρονη Σαφιγιά, όταν ήταν μόλις 40 ημερών έγκυος είχε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα ως συνοδηγός μηχανής μεγάλου κυβισμού και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

Το μαντήλι που φορούσε η κοπέλα φέρεται να πιάστηκε στην πίσω ρόδα της μοτοσικλέτας που οδηγούσε ο σύντροφός της, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με τον Independent, η Σαφιγιά υποβλήθηκε από τότε σε πέντε δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις στο κεφάλι. Πέρασε λίγο χρόνο σε αναπνευστική υποστήριξη και χρειάστηκε να της αφαιρέσουν ένα τμήμα του κρανίου για να αποσυμπιέσουν την πίεση στον εγκέφαλό της.

Οι γιατροί αποφάσισαν να δώσουν την ευκαιρία στο έμβρυο

Οι γιατροί βρέθηκαν σε δίλημμα για το αν θα διακόψουν την εγκυμοσύνη της λόγω της κατάστασής της. Ωστόσο ένας υπέρηχος έδειξε πως η εγκυμοσύνη ήταν φυσιολογική και τελικά συνέστησαν στους συγγενείς της να μην την διακόψουν.

Παρά το γεγονός ότι είχε μόλις 10 έως 15% πιθανότητες βγει από το κώμα, η 23χρονη κατάφερε να γεννήσει ένα υγιές κοριτσάκι στις 22 Οκτωβρίου.

Ελπίδα πως μπορεί μία μέρα να συναντήσει την κόρη της

Τώρα έχοντας αποσωληνωθεί, κινεί περιστασιακά το κεφάλι και τα πόδια της αφήνοντας την ελπίδα ότι μπορεί μια μέρα να συναντήσει την κόρη της.

Ο χειρουργός Δρ Deepak Gupta χαρακτήρισε την περίπτωση «εξαιρετικά ασυνήθιστη».

«Δεν έχω δει τέτοια ποτέ τέτοια περίπτωση στα 22 χρόνια καριέρας μου. Αυτή τη στιγμή είναι σε σταθερή κατάσταση και δεν βρίσκεται σε αναπνευστική υποστήριξη» πρόσθεσε ο γιατρός

Ειδήσεις σήμερα:

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: κανένα έγκλημα δεν θα μείνει ανεξιχνίαστο

Πετράλωνα - Βιασμοί ανηλίκων: Φρικιαστικές καταγγελίες για πάρτι βιασμών από συγγενείς

Μίτσελ: Τα Γλυπτά του Παρθενώνα επιστρέφουν στην Ελλάδα σε λίγους μήνες (βίντεο)