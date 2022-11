Κοινωνία

Μάριος Παπαγεωργίου: νέες διώξεις για την απαγωγή και την δολοφονία του 26χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ραγδαίες εξελίξεις στην έρευνα, με εμπλοκή και αστυνομικών στην δυσώδη υπόθεση, κάνουν λόγο δημοσιεύματα από τον τόπο καταγωγής του άτυχου 26χρονου.

Τα ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν σε σπηλιά στα Δερβενοχώρια ενδεχομένως να βάλουν τέλος στο θρίλερ των αναζητήσεων της σορού του Μάριου Παπαγεωργίου, που απήχθη και δολοφονήθηκε τον Αυγούστου 2012, όταν έφυγε από το Διακοπτό Αχαΐας, που βρισκόταν για διακοπές με τη μητέρα του, για να μεταβεί με το αυτοκίνητό του στο Παλαιό Φάληρο.

Τα ευρήματα εντοπίστηκαν από σπηλαιολογική ομάδα σε περιοχή, όπου οι διωκτικές αρχές είχαν ταυτοποιήσει την παρουσία των απαγωγέων.

«Κλειδί» στο ερώτημα, εάν τα οστά ανήκουν στον Μάριο, είναι η ταυτοποίηση μέσω DNA. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Πελοποννήσου», εάν δεν καταστεί δυνατή μέσω αυτής της μεθόδου -λόγω πολυκαιρίας – τότε δεν αποκλείεται να αποσταλούν προς εξέταση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

«Αναμένουμε την ταυτοποίηση, είναι μια περιοχή που κινήθηκαν όντως οι δράστες και σίγουρα υπάρχουν πιθανότητες τα οστά να ανήκουν στον Μάριο», δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», ο δικηγόρος της οικογένειας Νίκος Ρουσσόπουλος.

Ωστόσο για την υπόθεση που συγκλόνισε το Πανελλήνιο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Π», ανοίγει νέος κύκλος ερευνών, μετά την άσκηση ποινικών διώξεων σε συνολικά 8 άτομα για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία και αρπαγή.

Πρόκειται για εν ενεργεία αστυνομικό και ένα συνταξιούχο αστυνομικό, γιους του 72χρονου καταδικασθέντος σε ισόβια οικογενειακού φίλου και «εγκεφάλου» της απαγωγής και της δολοφονίας, δυο πρόσωπα που κλήθηκαν από το Δικαστήριο ως μάρτυρες, καθώς διαπιστώθηκε πως είχαν τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον ηλικιωμένο και ακόμα τέσσερα άτομα που φέρεται πως είχαν περιφερειακό ρόλο στην υπόθεση έχοντας επίσης επαφές με τον 72χρονο.

Κατά πληροφορίες οι πέντε από τους οκτώ είχαν ενεργό ρόλο στην απαγωγή και τη δολοφονία του 26χρονου. Η δικογραφία έχει ήδη ανατεθεί σε τακτικό ανακριτή.

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πετράλωνα - Πλαστήρα: Τα αδέλφια κατήγγειλαν βιασμούς και άλλων παιδιών και δεν έγινε έρευνα

Κορονοϊός - Κρούσματα: αύξηση θανάτων και εισαγωγών στα νοσοκομεία

Θεσσαλονίκη: Σκοτώθηκε αλλάζοντας λάστιχο (εικόνες)