Κοινωνία

Γλυφάδα: Φωτιά σε διαμέρισμα - Ένοικος εγκλωβίστηκε στο σπίτι

Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης για την παροχή βοήθειας στο άτομο, που καλoύσε σε βοήθεια.

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά σε διαμέρισμα επί της οδού Ανατολικής Ρωμυλίας 114, στην Γλυφάδα ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης, σημαίνοντας συναγερμό.

Απο τις φλόγες, που τύλιξαν μέσα σε λίγες στιγμές το σπίτι, έχει εγκλωβιστεί τουλάχιστον ένα άτομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέφυγε στο μπαλκόνι του διαμερίσματος, καλώντας σε βοήθιεια.

Επί τόπου, έσπευσαν δυνάμεις της Πυορσβεστικής, προκειμένου να βοηθήσουν τον εγκλωβισμένο ένοικο.

