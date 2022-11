Life

Παίκτης reality συνελήφθη με κοκαΐνη (βίντεο)

Ο γνωστός παίκτης reality έπεσε σε μπλόκο. Η στιγμή που οι αστυνομικοί βρίσκουν τα σκληρά ναρκωτικά στο αυτοκίνητό του.

Πρώην παίκτης reality της ελληνικής τηλεόρασης συνελήφθη στην Κατερίνη για διακίνηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με γενική περιφερειακή αστυνομική διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, σε αστυνομικό έλεγχο με τη συνδρομή και αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Δίου - Ολύμπου, πραγματοποιήθηκε έρευνα του οχήματος που επέβαινε ο 36χρονος, στο οποίο εντοπίσθηκαν επιμελώς κρυμμένες στο χώρο αποσκευών και κατασχέθηκαν, ποσότητες κοκαΐνης συνολικού βάρους 235 γραμμαρίων.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα που χρησιμοποιούσε, όπως επίσης ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό 2.055 ευρώ, που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

