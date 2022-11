Τεχνολογία - Επιστήμη

Μασκ για Twitter: 8 δολάρια τον μήνα για τους επαληθευμένους λογαριασμούς

Ριζικές αλλαγές στους όρους χρήσης της πλατφόρμας, ανακοίνωσε ο νέος ιδιοκτήτης της, αποσκοπώντας προφανώς και σε ενίσχυση των εσόδων.

Ο Έλον Μασκ, ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter, ανακοίνωσε σήμερα με μια ανάρτησή του ότι προσεχώς, έναντι συνδρομής 8 δολαρίων μηνιαίως, οι χρήστες της πλατφόρμας θα μπορούν να επαληθεύουν ως «αυθεντικό» τον λογαριασμό τους και να βλέπουν λιγότερες διαφημίσεις.

«Το παρόν σύστημα “αρχόντων” και “χωρικών” του Twitter για το ποιος έχει και ποιος δεν έχει ένα μπλε “τικ” είναι μια μ.... Δύναμη στον λαό! Μπλε για 8 δολάρια τον μήνα» έγραψε στο Twitter ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ο οποίος εξαγόρασε τη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για 44 δισ. δολάρια και αναλαμβάνει διευθύνων σύμβουλός της.

Όπως πρόσθεσε σε άλλο tweet, έρχεται επίσης «παράκαμψη paywall για εκδότες που είναι πρόθυμοι να δουλέψουν μαζί μας» ενώ συμπλήρωσε πως «αυτό θα δώσει επίσης στο Twitter ροή εσόδων για να ανταμείβει τους δημιουργούς περιεχομένου».

This will also give Twitter a revenue stream to reward content creators — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

Σε άλλο tweet ανέβασε φωτογραφία του όπου φορά κοστούμι για το Halloween και έχει πάνω της γραμμένο «8 δολάρια για όλους, ναιιιι!».

Ο Μασκ, επικεφαλής της Tesla, ο οποίος ηγείται επίσης της SpaceX, της Neuralink και της Boring Company, απέλυσε τον προηγούμενο επικεφαλής του Twitter, Παράγκ Αγκραβάλ, και άλλα κορυφαία στελέχη την προηγούμενη εβδομάδα, και έχει επίσης προτείνει αλλαγές στη διαδικασία επαλήθευσης χρηστών της πλατφόρμας, που ήταν δωρεάν ως τώρα.

Απαντώντας σε tweet του συγγραφέα Στίβεν Κινγκ πως δεν ήταν πρόθυμος να πληρώνει 20 δολάρια τον μήνα για να κρατά την ένδειξη του επαληθευμένου λογαριασμού στο Twitter, ο Μασκ είχε απαντήσει «Μήπως 8;».

Ο δισεκατομμυριούχος έχει πει ότι το να γίνει επί πληρωμή ήταν ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν τα trolls και τα bots στην πλατφόρμα και ότι το Twitter δεν μπορεί να βασίζεται εξολοκλήρου στους διαφημιστές για να καλύπτει τα έξοδά του.

Η πλατφόρμα προτείνει από πέρυσι μια συνδρομή για ορισμένες λειτουργίες της. Ωστόσο ο νέος γενικός διευθυντής της επιθυμεί την εισαγωγή ενός νέου, ακριβότερου προγράμματος, με το οποίο θα διαφοροποιηθούν οι πηγές εσόδων του ιστοτόπου κοινωνικής δικτύωσης.

Μόνος διευθυντής στο Twitter ο Μασκ

Υπενθυμίζεται πως ο Ελον Μασκ διέλυσε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, μετά την εξαγορά της από τον ίδιο.

Αυτό αναφέρει σε έκθεση που υπέβαλε τη Δευτέρα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην οποία επισημαίνει ότι όλα τα μέλη του συμβουλίου παύουν να έχουν την ιδιότητά τους σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας για την εξαγορά της εταιρείας.

Η ίδια έκθεση τονίζει ότι ο Μασκ είναι πλέον «ο μόνος διευθυντής του Twitter».

Η κίνηση του Μασκ δεν ήταν μεν έκπληξη, όπως αναφέρει το CNN, αλλά δείχνει πώς ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου θέλει να πάρει στα χέρια του τον έλεγχο της εταιρείας και πώς θέλει να τη διοικεί με ελάχιστα ή και καθόλου αντίβαρα.

Είναι εξάλλου γνωστό ότι την Πέμπτη, μόλις ολοκληρώθηκε η εξαγορά, ο Μασκ απέλυσε τον διευθύνοντα σύμβουλο και άλλα κορυφαία στελέχη – γνωρίζουμε τώρα ότι στην πράξη απέλυσε όλο το ΔΣ της εταιρείας.

Ο Μασκ, που δείχνει ότι θέλει να ασχοληθεί ενεργά με το νέο του απόκτημα, προτίθεται να αλλάξει πολλά στον τρόπο λειτουργίας. Εχει αναφερθεί στην αλλαγή των πολιτικών για το ακραίο περιεχόμενο (που ίσως σημάνει την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα), σε μαζικές απολύσεις, αλλά και στη χρέωση για τους επώνυμους λογαριασμούς με το μπλε σημάδι.

