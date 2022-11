Ελληνοτουρκικά - Σάμος: η Άγκυρα προκαλεί με ψεύδη για το επεισόδιο (βίντεο)

Πολιτική

Πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας επιχειρεί η τουρκική πλευρά. Νέα πρόκληση του Ερντογάν με αναφορά στην "Γαλάζια Πατρίδα". Τι απαντά στον Κιλιντσντάρογλου για την διακίνηση ναρκωτικών.

"Είναι αβάσιμοι οι ισχυρισμοί του ελληνικού Λιμενικού για το επεισόδιο ανοιχτά της Σάμου", υποστηρίζει το τουρκικό λιμενικό, το οποίο ισχυρίζεται ότι πρώτοι πρόταξαν τα όπλα οι άνδρες του ελληνικού Λιμενικού απέναντι στους Τούρκους.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, στην ανακοίνωσή της, η τουρκική ακτοφυλακή, αναφέρει ότι «σε σχέση με τις δηλώσεις των ελληνικών αρχών την 01 Νοεμβρίου 2022, έχουν προβληθεί αβάσιμοι ισχυρισμοί ότι ‘κατά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν για τον εντοπισμό 8 αγνοουμένων στη θάλασσα νότια της Σάμου στις 31 Οκτωβρίου 2022, έγιναν επικίνδυνοι ελιγμοί από σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής, ότι επέδειξαν όπλα και εμπόδισαν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης εισερχόμενοι στην ελληνική περιοχή ευθύνης και στα χωρικά ύδατα’.

Οι πληροφορίες για το εν λόγω περιστατικό παρουσιάζονται παρακάτω:

Στις 31 Οκτωβρίου 2022, όταν διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα και οι δυνάμεις της FRONTEX εκτελούσαν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα νότια της Σάμου για τον εντοπισμό αγνοουμένων, ανατέθηκε αμέσως σε 1 σκάφος του Λιμενικού να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε διεθνή ύδατα και εντός της τουρκικής περιοχής έρευνας και διάσωσης. Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν από την Ελλάδα και τις δυνάμεις της FRONTEX, οι ελληνικές αρχές ενημερώθηκαν ότι η Διοίκηση της Τουρκικής Ακτοφυλακής ήταν έτοιμη να συνεργαστεί και να υποστηρίξει, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση του Αμβούργου του 1979 για τις Θαλάσσιες Έρευνες και Διασώσεις, τις ελληνικές αρχές, ωστόσο εκείνες απάντησαν ότι δεν χρειάζονταν καμία βοήθεια από τα μέσα της τουρκικής ακτοφυλακής.

Μετά από ειδοποίηση προς το σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής ότι εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα από το εμπορικό πλοίο «PETRO BULK-1» με σημαία St.Kitts&Nevis, το οποίο συμμετείχε στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα νότια της Σάμου στις 11.20 την 1η Νοεμβρίου 2022, σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής εστάλη στην αναφερόμενη τοποθεσία. Το πτώμα που εντοπίστηκε στη θάλασσα στις 11.35 μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Κουσάντασι (Εφέσου), προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Προκειμένου να αποτρέψει την ανάσυρση της εν λόγω σορού από τη θάλασσα, το ελληνικό σκάφος της ακτοφυλακής -κλάσης Rafnar- πλησίασε πολύ κοντά στο σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής και ένα όπλο επιδείχθηκε στο προσωπικό της τουρκικής ακτοφυλακής από το ελληνικό προσωπικό του σκάφους. Στη συνέχεια το προσωπικό της τουρκικής ακτοφυλακής ανταπέδωσε με τον ίδιο τρόπο.

Σε αντίθεση με ό,τι ισχυρίστηκαν οι ελληνικές αρχές, ο νεκρός μεταφέρθηκε από το σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής στην τουρκική περιοχή έρευνας και διάσωσης και στα διεθνή ύδατα, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση του Αμβούργου του 1979 για τη Θαλάσσια Έρευνα και Διάσωση.

Είναι προφανές ότι η στάση που υιοθέτησε το προσωπικό της Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που έχει ως μοναδικό σκοπό τη διάσωση ανθρώπινων ζωών σε διεθνή ύδατα, όπου έχει δικαιοδοσία η Τουρκία, είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα, γεγονός που πλήττει τη συνείδηση ολόκληρης της παγκόσμιας κοινής γνώμης».

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

"Αναφορικά με την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες, στη θαλάσσια περιοχή 3,8 ν.μ. νότια Σαμιοπούλας ν. Σάμου, υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., γνωρίζεται ότι οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα από περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης (ΠΑΘ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αεροσκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και σκάφος δύναμης FRONTEX.

Πρωινές ώρες σήμερα, Φ/Γ πλοίο ξένης σημαίας, το οποίο είχε δεσμευτεί από το ΕΚΣΕΔ να συμμετάσχει στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, εντόπισε εντός περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης των ελληνικών Αρχών και εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, μία (01) σορό, ενημερώνοντας τουρκική ακταιωρό, η οποία έπλεε εντός τουρκικών χωρικών υδάτων για την παραλαβή της.

Στη συνέχεια, τουρκική ακταιωρός, η οποία έπλεε σε παρακείμενη περιοχή, εισήλθε εντός περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης των ελληνικών Αρχών και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς κατά του περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Κατά τη διαδικασία περισυλλογής της σορού και ενώ το περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προσέγγισε την ακταιωρό προκειμένου να της επισημάνει ότι έχει παραβιάσει τα ελληνικά χωρικά ύδατα, η τουρκική ακταιωρός προσπάθησε να προκαλέσει φθορά στο σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ παράλληλα προέβη σε επίδειξη οπλισμού.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω τουρκική ακταιωρός δεν είχε καμία ουσιαστική συνδρομή στην περιοχή για έρευνα προς εντοπισμό αγνοουμένων στη θάλασσα, ούτε δήλωσαν στον έχοντα τον συντονισμό της επιχείρησης ΕΚΣΕΔ την παρουσία της.

Σημειώνεται ότι οι κινήσεις της τουρκικής ακταιωρού δυσχέραιναν το έργο της Ελληνικής Ακτοφυλακής και της δύναμης FRONTEX καθώς και την εξέλιξη της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης αγνοούμενων.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε χώρα παρουσία ιταλικού σκάφους της δύναμης FRONTEX, το πλήρωμα του οποίου κατέγραψε το συμβάν προκειμένου να ενημερώσει τον Οργανισμό FRONTEX για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες. Οι έρευνες συνεχίζονται"

Με αφορμή το περιστατικό της τουρκικής προκλητικότητας στη Σάμο και το ναυάγιο στο στενό του Καφηρέα, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μέσα σ’ ένα 24ωρο, αφενός η Τουρκία εξακολουθεί να επιτρέπει στα κυκλώματα των αδίστακτων διακινητών να στέλνουν συνανθρώπους μας στο θάνατο, με την Ελλάδα να σώζει όσο περισσότερους μπορεί και αφετέρου, σκάφος της Τουρκικής ακτοφυλακής, προκαλεί, εισερχόμενο στα Ελληνικά Χωρικά Ύδατα, επιθυμώντας ίσως να προκαλέσει κάποιο επεισόδιο.

Τα στελέχη του Λιμενικού αντέδρασαν με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να σώζει ζωές, χωρίς να παρασυρθεί στα παιχνίδια που επιδιώκει η Τουρκία στο Αιγαίο».

Ερντογάν: Ενισχύουμε την ασφάλεια της Γαλάζιας Πατρίδας μας «Ενισχύουμε την ασφάλεια της Γαλάζιας Πατρίδας μας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε εκδήλωση της τουρκικής Ακαδημίας της Αστυνομίας «Ενισχύουμε την ασφάλεια των συνόρων μας ενάντια σε κάθε είδους απόπειρες παράνομης διείσδυσης καθώς και τρομοκράτες. Με την αστυνομία μας, με τη στρατοχωροφυλακή μας και την ακτοφυλακή μας διαρκώς ενισχύουμε και θα ενισχύουμε κάθε σπιθαμή της 780 χιλιάδων τ.χλμ. πατρίδας μας και της Γαλάζιας Πατρίδας μας, ώστε ο λαός μας να ζει με ασφάλεια», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει επίσης να αναπτύσσει την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας με τις εθνικές δυνατότητες που διαθέτει. Ο Τούρκος Πρόεδρος, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, είπε «θα συνεχίσουμε την πορεία μας υλοποιώντας αναπτυξιακά έργα σε διάφορους τομείς, ιδιαίτερα στην αμυντική βιομηχανία. Θα συνεχίσουμε το δρόμο μας με τα ΙΗΑ, SIHA, τα Ακιντζί, το Χιουρκούς και τα Γκιοκμπέι». Ερωτηθείς για τις καταγγελίες του ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ότι κυβέρνηση και αστυνομία έχουν κάνει τη χώρα κέντρο διερχομένων βαρόνων ναρκωτικών, ο Τούρκος Προεδρος είπε: «Πώς μπορείτε να λέτε ότι ‘η Τουρκία καλύπτει το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της πουλώντας ναρκωτικά’; Πόσο ανελέητο, πόσο ασυνείδητο είναι αυτό που είπε».

