Καιρός: Λίγες νεφώσεις και άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Που θα σκαρφαλώσει… το θερμόμετρο. Η ένταση των ανέμων. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια θα έχουμε την Τετάρτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και η μέγιστη τιμή της θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά το πρωί έως 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Εύβοια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια το πρωί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους στα βόρεια πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και η μέγιστη τιμή της θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

