Champions League: Τότεναμ και Άιντραχτ χαμογέλασαν στο τέλος του θρίλερ

Η Λίβερπουλ έβαλε τέλος στο αήττητο σερί της Νάπολι. «Επαγγελματική» νίκη της Μπάγερν επί της Ίντερ.

Το απίστευτο "θρίλερ" του 4ου ομίλου του Champions League, στην 6η και τελευταία αγωνιστική, είχε απόλυτες θριαμβεύτριες την Τότεναμ και την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, οι οποίες νίκησαν με 2-1 τη Μαρσέιγ στο "Velodrome" και με το ίδιο σκορ την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας στο "Alvalade", παίρνοντας στο... φίνις τα δύο εισιτήρια για τους "16". Την ίδια ώρα τα "λιοντάρια" έμειναν στην 3η θέση (περνώντας στα play off του Europa League) και η Μαρσέιγ δέχθηκε απίστευτη ψυχρολουσία, μένοντας εκτός Ευρώπης, έπειτα από το γκολ του Χόιμπιεργκ στην τελευταία φάση του αγώνα.

Στο "Anfield" η Λίβερπουλ -στο 400ο παιχνίδι του Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της- έβαλε τέλος στο αήττητο σερί της καταπληκτικής εφέτος Νάπολι επικρατώντας με 2-0 χάρις στα γκολ των Σαλάχ και Νούνιες, ενώ η Μπάγερν Μονάχου με μία απόλυτα "επαγγελματική" νίκη επί της Ίντερ με 2-0, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον όμιλο με το εντυπωσιακό "6 στα 6". Η Μπαρτσελόνα νίκησε την Πλζεν με 4-2 στην Τσεχία σε ένα πολύ ελεύθερο παιχνίδι γεμάτο από φάσεις, ενώ ο Άγιαξ νίκησε ξανά τους Ρέιντζερς, αυτή τη φορά με 3-1 στη Γλασκώβη κι εξασφάλισε την 3η θέση στον 1ο όμιλο και μία θέση στα play off του Europa League.

Στη Λισαβόνα, το γκολ του Αρτούρ Γκόμες προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, όχι μόνο έβαλε σε θέση οδηγού την Σπόρτινγκ, αλλά προσωρινά της έδινε και την 1η θέση. Οι περσινοί νικητές του Europa League ωστόσο, δεν το παράτησαν το ματς και με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο έφεραν τα πάνω-κάτω μέσα σε 12 λεπτά χάρις στα γκολ των Καμάντα και Κόλο Μοανί, παίρνοντας εκείνοι το "εισιτήριο" για τους "16" και... υποβιβάζοντας τους Πορτογάλους στο Europa League.

Η Σπόρτινγκ, ωστόσο, στάθηκε... τυχερή στο φινάλε με την τροπή που πήρε ο αγώνας στη Μασσαλία. Η Μαρσέιγ έβαλε δύσκολα στην Τότεναμ με το γκολ του Εμπεμπά, ωστόσο, οι "σπερς" -αν και "έχασαν" τον Σον με τραυματισμό στο κεφάλι, από χτύπημα του Εμπεμπά- βρήκαν τον τρόπο να αποδράσουν με τα γκολ του Λενγκλέ και του Χόιμπιεργκ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων! Το γκολ του Δανού "έσωσε" την Σπόρτινγκ και της χάρισε τουλάχιστον την 3η θέση, βγάζοντας οριστικά νοκ-άουτ απ' τα Κύπελλα Ευρώπης τους σοκαρισμένους Μασσαλούς.

