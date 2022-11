Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Ανατροπή στον θάνατο του 42χρονου στον Δενδροπόταμο

Αρχικά ο θάνατος του είχε αποδοθεί σε χρήση ναρκωτικών, αλλά το πόρισμα του ιατροδικαστή ανατρέπει τα δεδομένα.

Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος 42χρονου, η σορός του οποίου είχε εντοπιστεί το πρωί της 28ης Οκτωβρίου σε υπαίθριο χώρο, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.

Αρχικά υπήρχαν ενδείξεις ότι ο θάνατος οφείλεται σε χρήση ναρκωτικών, εκδοχή στην οποία συνέκλιναν το γεγονός ότι το σημείο εντοπισμού του βρίσκεται σε στέκι τοξικομανών, ενώ επιπλέον συγκεντρώθηκαν σύνεργα που αποδείκνυαν τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών.

Ωστόσο, τα ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψαν κακώσεις στη σορό του 42χρονου Έλληνα, που παραπέμπουν σε εγκληματική πράξη.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως δολοφονία και ο φάκελος για την εξιχνίασή του διαβιβάστηκε στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

