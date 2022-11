Life

“The 2Night Show” - Ρία Ελληνίδου: τα πανηγύρια, οι προτάσεις γάμου και το “έφυγες, μάστορα”

Αποκαλυπτική για την ζωή και για την καλλιτεχνική διαδρομή της ήταν η Ρία Ελληνίδου, μιλώντας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή “The 2Night Show”.

Στην παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου και στο “The 2Night Show” της Τρίτης, βρέθηκε η Ρία Ελληνίδου.

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια μίλησε για την πορεία της στο παραδοσιακό τραγούδι, για την πρώτη της εμφάνιση σε πάλκο, όταν ήταν 13 χρονών, για τα βίντεο στο Tik Tok, τα οποία έχουν χιλιάδες ακόλουθους, αλλά και για τις «αξημέρωτες» εμφανίσεις της στα πανηγύρια.

«Ξεκίνησα από πολύ μωρό να θέλω να μάθω, να παίξω μουσική» είπε και πρόσθεσε πως σήμερα ξέρει να παίζει αρκετά μουσικά όργανα, αλλά η αδυναμία της είναι τα κρουστά: το νταούλι και το τουμπερλέκι.

«Από τότε που μιλάω τραγουδάω, δεν κάνω τίποτα άλλο. Τα πρώτα χρόνια έπαιζα και τραγουδούσα» είπε η Ρία Ελληνίδου.

Μιλώντας με αφοπλιστική ειλικρίνια για τις ατάκες που χρησιμοποιεί για να αντιμετωπίσει τους άντρες θαμώνες, οι οποίοι αφού την πλησιάζουν, παρεκτρέπονται στα πανηγύρια και κέντρα, είπε «Θα το αντιμετωπίσω με γέλιο. Τους κόβω με το χιούμορ μου, δεν μαλώνω ποτέ. Θα του πω “έφυγες μάστορα, επόμενος”. Το πάλκο είναι ψηλά, δεν μας φτάνουν. Πάντα ζητάω να είναι ψηλό το πάλκο για να μη μας φτάνουν αλλιώς θα ανέβουν πάνω να χορέψουν και θα πάρουν σβάρνα τα καλώδια. Έχει τύχει να πέσει κάποιος και να καθίσει πάνω στον κιθαρίστα την ώρα που έπαιζε. Θα συμβούν πολλά».

Η Ρία Ελληνίδου εξήγησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στους τηλεθεατές της εκπομπής “The 2Night Show” γιατί δεν δήλωσε ποτέ συμμετοχή σε talent show, αλλά ακόμη και τον λόγο για τον οποίο οι εμφανίσεις της σε γάμους, την έκαναν να μην θέλει να παντρευτεί!

Αποκάλυψε ότι "έχει σπάσει ρεκόρ" σε προτάσεις γάμου, καθώς καθημερινά όλο και κάποιος θαυμαστής της τής ζητάει να τον παντρευτεί.

«Κάθε μέρα μου κάνουν πρόταση γάμου. Έρχονται παντού. Όπου και να βρεθώ έρχεται κάποιος και μου λέει “Σε παντρεύει η μάνα σου;”. Μου έχουν πει “πληρώνω το βάρος σου σε χρυσό” και του λέω “ναι, ρε φίλε αλλά δεν είμαι πολλά κιλά, άσε με να πάω να φάω καμιά προβατίνα και να το συζητήσουμε”», είπε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια είπε ακόμη κια γιατί απέρριψε προτάσεις για να συμμετάσχει σε μεγάλα σχήματα της νυχτερινής Αθήνας.

