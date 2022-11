Παράξενα

Λάρισα: Αλεπού πήγε για “ψώνια” σε σούπερ μάρκετ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αλεπού δεν φοβήθηκε τους ανθρώπους γύρω της, ούτε καν όταν άρχισαν αν τη φωτογραφίζουν.

Δεν πίστευαν στα μάτια τους περαστικοί και πελάτες σε σούπερ μάρκετ στη Γιάννουλη, λίγο έξω από τη Λάρισα, χθες Τρίτη 1 Οκτωβρίου.

Ήταν λίγο πριν τις 8 το βράδυ, όταν μία αλεπού βγήκε να κάνει τη βόλτα της αγνοώντας τα φώτα, ενώ δεν έδειχνε να φοβάται και τους ανθρώπους που βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής!

Έτσι, αρκετοί ήταν εκείνοι που σταμάτησαν και άρχισαν να απαθανατίζουν το περίεργο αυτό συμβάν. Προφανώς και η αλεπού θα αναζητούσε τροφή.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Πρεμιέρα σήμερα στα super market

ΗΠΑ: “Χαστούκι” σε Τουρκία και Λιβύη για το μνημόνιο που υπέγραψαν

Καιρός: Λίγες νεφώσεις και άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη