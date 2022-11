Οικονομία

Εφορία - Ακίνητα: “Σαφάρι” ελέγχων για αγορές και μεταβιβάσεις

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές υψηλού κινδύνου για μαύρο χρήμα ή φοροδιαφυγή.

Αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές υψηλού κινδύνου για μαύρο χρήμα ή φοροδιαφυγή θα βρεθούν στο ελεγκτικό στόχαστρο της ΑΑΔΕ το 2023.

Οι οδηγίες που δίνονται με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή αφορούν στη διενέργεια 2.500 ελέγχων «για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου», ενώ παράλληλα το επόμενο έτος θα διενεργηθούν και 25.500 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Επιμέρους ποσοστό 75% των παραπάνω ελέγχων θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Στο μέτωπο της φορολογίας κεφαλαίου, προτεραιότητα θα δοθεί στις υποθέσεις του 2017 για τις οποίες λήγει η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας, δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση προσωρινής αξία της Δ.Ο.Υ. και η διαφορά δηλωθείσας αξίας και προεκτίμησης υπερβαίνει το 30% ή η αξία της προεκτίμησης υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ.

Στις περιπτώσεις αυτές ελέγχονται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, το εμβαδόν των ακινήτων καθώς και η αναγραφόμενη στο συμβόλαιο, τιμή τού ακινήτου. Σε κάθε περίπτωση, ζητείται από τις υπηρεσίες, η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ και ελέγχεται εάν το τέκνο δικαιούται απαλλαγή από το φόρο γονικής παροχής, λόγω πρώτης κατοικίας.

