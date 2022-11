Πολιτική

Ακάρ: Η Ελλάδα ξεκίνησε τις παραβιάσεις και τις παρενοχλήσεις

Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας, εξαπέλυσε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Μιλιέτ.

Ο κ. Ακάρ, μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι «δεν υπήρξαμε ποτέ η πλευρά που ξεκίνησε τις παρενοχλήσεις και τις παραβιάσεις», ενώ επέμενε στο αφήγημα για παράνομο εξοπλισμό ελληνικών νησιών στο Αιγαίο.

«Δεν υπάρχουν 6 μίλια χωρικών υδάτων και 10 μίλια εναέριου χώρου πουθενά στον κόσμο, αλλά η Ελλάδα τα εφαρμόζει έτσι», υπογράμμισε στη συνέχεια, ενώ δήλωσε επίσης πως «στην πραγματικότητα εμείς είμαστε αυτοί που θέλουμε τον διάλογο».

Αναλυτικά η συνέντευξη του Χουλουσί Ακάρ:

Εμείς για μια συνολική και μόνιμη λύση λέμε διεθνές δίκαιο, καλή γειτονία, ειρηνικές μεθόδους και διάλογο. Μιλάμε πολύ καθαρά και ξεκάθαρα στις επαφές μας μαζί τους. Στο πλαίσιο των μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, η στρατιωτική μας αντιπροσωπεία πήγε στην Ελλάδα δύο φορές, αυτοί ήρθαν στην Άγκυρα μία φορά. Τώρα περιμένουμε την ελληνική αποστολή στην Τουρκία για την 4η συνάντηση. Έχουν περάσει δύο χρόνια και δεν έχουν έρθει. Ενώ εμείς καλούμε να συνεχίσουμε αυτές τις συναντήσεις, κάποιοι μας προτείνουν διάλογο. Στην πραγματικότητα εμείς είμαστε αυτοί που θέλουμε τον διάλογο.

Στην Ελλάδα, από την άλλη, όταν ξυπνούν το πρωί κάποια στελέχη της σημερινής πολιτικής εξουσίας μπαίνουν στην κούρσα ‘Τι να κάνω, τι να πω κατά της Τουρκίας’. Πρέπει να πω με βεβαιότητα ότι δεν υπήρξαμε ποτέ η πλευρά που ξεκίνησε τις παρενοχλήσεις και τις παραβιάσεις. Όταν όμως το κάνουν εναντίον μας, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο στο πλαίσιο του καθήκοντός μας. Τα νησιά με μη στρατιωτικό καθεστώς δεν μπορούν να εξοπλίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 14 της Συνθήκης της Λωζάνης και του Παρισιού. Αυτό είναι πολύ σαφές και ακριβές. Αλλά η Ελλάδα εξοπλίζει αυτά τα νησιά. Δεν υπάρχουν 6 μίλια χωρικών υδάτων και 10 μίλια εναέριου χώρου πουθενά στον κόσμο, αλλά η Ελλάδα τα εφαρμόζει έτσι. Παρ' όλα αυτά είμαστε εμείς που λέμε ας καθίσουμε να μιλήσουμε. Η Ελλάδα βάζει άλλους να μιλούν εκ μέρους της. Λέμε, ας καθίσουμε να μιλήσουμε μεταξύ μας να λύσουμε τα προβλήματα.

Το θέμα της αμερικανικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη

Για πολλά χρόνια οι ΗΠΑ έκαναν τις στρατιωτικές τους ενισχύσεις στην Ευρώπης μέσω Βαλτικής. Λόγω όμως των αλλαγών στο περιβάλλον ασφαλείας, ιδρύθηκε κέντρο ενίσχυσης στην Αλεξανδρούπολη για τον ίδιο σκοπό. Αυτή είναι η επίσημη δήλωση των ΗΠΑ. Δεύτερον, ένα κέντρο LNG ιδρύθηκε για να μειώσει την εξάρτηση της Ευρώπης, ειδικά από το ρωσικό αέριο. Τρίτον, η συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που κάναμε με τις ΗΠΑ (1980) υπογράφεται και από την Ελλάδα (1990). Ανανεώνεται το 2020, αυξάνοντας τον αριθμό των βάσεων από τέσσερις προηγουμένως σε εννέα βάσει αυτής της συμφωνίας. Στην ημερήσια διάταξη ήταν επίσης ότι οι ΗΠΑ είπαν στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ‘Δώστε ό,τι υλικό ρωσικής προέλευσης έχετε στην Ουκρανία, θα σας δώσω νέο’. Αξιολογείται ότι οι εικόνες που τραβήξαμε στη Λέσβο και τη Σάμο ήταν σε αυτό το πλαίσιο. Αυτή είναι η κατάσταση. Αλλά η άμυνα και η ασφάλεια είναι θέμα παρακολούθησης και λήψης μέτρων. Παρακολουθούμε στενά και λαμβάνουμε τα μέτρα μας.

Η κατάσταση των Τούρκων της Δυτικής Θράκης

Η Ελλάδα παρέμεινε υπό Οθωμανική κυριαρχία για 400 χρόνια και σε αυτή την περίοδο οι Οθωμανοί δεν άγγιξαν ούτε τη θρησκεία της ούτε τη γλώσσα της. Η κατάσταση των ‘Τούρκων’ στη Δυτική Θράκη είναι ξεκάθαρη. Η Ελλάδα προσπαθεί να αγνοήσει τους Τούρκους της Δυτικής Θράκης. Λέει στους ‘Τούρκους’ εκεί ‘Δεν είστε Τούρκοι’. Είναι μήπως Ιάπωνες; Τα ονόματά τους είναι τούρκικα, οι συγγενείς τους βρίσκονται στην Τουρκία. Κλείνουν τα σχολεία τους. Επιπλέον, προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να μην επιτρέψει το άνοιγμα τζαμιών στην Ελλάδα. Υπάρχει μόνο ένα τζαμί στην Αθήνα (χωρίς τρούλο, χωρίς μιναρέδες), η διοίκησή του είναι ορθόδοξη, δεν υπάρχουν Τούρκοι.

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει καν νεκροταφείο για να θαφτούν οι μουσουλμάνοι. Πρόσφατα μετέτρεψαν το ιστορικό Murat Reis Kulliye, το οποίο είναι ένα πνευματικό μέρος για τους μουσουλμάνους ‘Τούρκους’ που ζουν στο νησί της Ρόδου, και περιέχει ένα τζαμί, ένα ξενώνα δερβίσηδων, σε σχολή μουσικής. Δεν έκαναν τη δεξίωση που θα γίνει στην Κομοτηνή με αφορμή την εορτή της Δημοκρατίας της 29ης Οκτωβρίου για λόγους ασφαλείας, ‘πηγαίνετε, κάντε την στο προξενείο’, είπαν.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναγνωρίσει την ΤΔΒΚ»

Είμαστε υπέρ μιας μόνιμης και δίκαιης λύσης στην περιοχή, της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος, εν ολίγοις, μιας λύσης δύο κρατών. Η διεθνής κοινότητα πρέπει τώρα να αναγνωρίσει την ‘τδκ’. Η άρση του εμπάργκο όπλων κατά της ελληνοκυπριακής διοίκησης από τις ΗΠΑ προκαλεί αδιέξοδο στο νησί.

