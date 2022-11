Πολιτική

Υποκλοπές - Οικονόμου: δεν υπάρχει παρακολούθηση υπουργού της ΝΔ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Κυβ. Εκπρόσωπος για το θέμα των υποκλοπών, τις αναφορές του ΣΥΡΙΖΑ για σκάνδαλα με αναθέσεις, αλλά και για το "καλάθι του νοικοκυριού".

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν την Τετάρτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Αναφερόμενος στο «καλάθι του νοικοκυριού», που έκανε πρεμιέρα στα σούπερ μάρκετ πριν από λίγες ώρες, ο Γιάννης Οικονόμου επεσήμανε πως έχει ως στόχο την συγκράτηση των τιμών σε αγαθά για τους συμπολίτες μας που πιέζονται περισσότερο από την ενεργειακή κρίση και τις ανατιμήσεις, ενώ παράλληλα μπορεί όπως είπε να είναι η αφορμή για να υπάρξει παρακίνηση, ώστε να γενικευθεί η συγκράτηση τιμών και σε άλλα προϊόντα.

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης για το ρεύμα, το έκτακτο επίδομα και τα άλλα μέτρα στην δέσμη παρεμβάσεων για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων έναντι της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης των τιμών, ενώ εξήγησε και γιατί η Κυβέρνηση δεν προχωρά σε μείωση φόρων σε βασικά προϊόντα.

«Η Κυβέρνηση δεν ενεργοποιεί φορολογικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, διότι από πουθενά δεν προκύπτει ότι αυτά θα αποδώσουν και θα φτάσουν στον καταναλωτή οι μειώσεις, ανεξαρτήτως των ελέγχων», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, προσθέτοντας πως παράλληλα «είναι σημαντικοί πόροι που θα λείψουν από τον Προϋπολογισμό. Δεν είναι ευθέως συνδεδεμένη η αύξηση της κατανάλωσης από την αύξηση των φόρων. Ο λόγος που δεν γίνεται μείωση του ΦΠΑ ή άλλων φόρων, είναι διότι αυτό δεν ρίχνει τον πληθωρισμό, όπως προκύπτει από παραδείγματα παγκοσμίως».

«Όταν έχεις έναν πληθωρισμό που είχε φτάσει 12% και τώρα είναι 10%, δεν είναι για να πανηγυρίσεις. Συχνά είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και συχνά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν μπορείς να είσαι ικανοποιημένος απέναντι σε ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό, που υπάρχει και στην Γαλλία και στην Γερμανία και αλλού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τις παρακολουθήσεις και δημοσιεύματα για υποκλοπές συζητήσεων υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Οικονόμου είπε πως «πρόκειται για ένα δημοσίευμα με εικασίες και σχόλια του δημοσιογράφου και υποθέσεις για ένα ζήτημα που δεν προκύπτει να είναι υπαρκτό».

«Η Ελλάδα δεν έχει προμηθευτεί τα κακόβουλα λογισμικά για την παρακολούθηση οποιουδήποτε πολίτη. Από την πρώτη στιγμή έχουμε συμβάλει με όλες τις δυνάμεις για την διαλεύκανση της υπόθεσης», είπε ο Γιάννης Οικονόμου, συμπληρώνοντας πως «συνειδητά επιχειρείται από την αντιπολίτευση να συνδεθούν τα κακόβουλα λογισμικά και οι νόμιμες επισυνδέσεις, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ακόμη ότι «Η αντιπολίτευση έχει επενδύσει στην αποτυχία της χώρας για να την μετατρέψει σε αποτυχία της Κυβέρνησης. Επειδή δεν ήρθε η μεγάλη αποτυχία με τόσες κρίσεις που πέρασαν, τώρα προσπαθεί να αλλάξει την συζήτηση, με έναν αχταρμά περιπτώσεων όπως του κ. Πάτση που αναλάβαμε την ευθύνη και υποθέσεων νόμιμων με διαγωνισμούς και αναθέσεις που γίνονταν και επί ΣΥΡΙΖΑ, για να πει ότι η Ελλάδα είναι “τόπος σκανδάλων”».

Για την υπόθεση των Πετραλώνων και τις καταγγελίες παιδιών για βιασμό τους που δεν έχουν μετά από χρόνια ερευνηθεί, ο κ. Οικονόμου είπε πως πρέπει να υπάρξει έρευνα για τις καθυστερήσεις, σημειώνοντας πάντως πως «είναι κέρδος της κοινωνίας και της Πολιτείας που με μια σειρά δράσεων από όλους στην πολιτική σκηνή, τους φορείς και τα ΜΜΕ, πλέον μπορούν να ανοίγουν στόματα για τέτοιες υποθέσεις».

Ακόμη, με αφορμή τις διαγραφές στελεχών από διάφορα κόμματα για την υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό, ο κ. Οικονόμου είπε πως «είναι απαράδεκτο να προσπαθεί να δώσει κάποιος πρόσημο ιδεολογικό και πολιτικό σε τέτοιες υποθέσεις»

Για το φάσμα των θεμάτων στα οποία τοποθετήθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, στην ίδια εκπομπή, λίγο αργότερα, υπήρξε έντονη λεκτική αντιπαράθεση της Σοφίας Βούλτεψη και του Πάνου Σκουρλέτη:

Ειδήσεις σήμερα:

“Τρι - δημία” από γρίπη, κορονοϊό και RSV: “Καμπανάκι” από τους ειδικούς (βίντεο)

Ναυάγιο στην Εύβοια: δεκάδες αγνοούμενοι στο Στενό του Καφηρέα

“The 2Night Show” - Ρία Ελληνίδου: τα πανηγύρια, οι προτάσεις γάμου και το “έφυγες, μάστορα”