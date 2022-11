Κοινωνία

Πετράλωνα - Βιασμοί ανηλίκων: αποκαλύψεις φρίκης για κακοποίηση κι άλλων παιδιών (βίντεο)

Τι δήλωσε ο άνθρωπος που αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά κι άρχισε να ¨"ξεκλειδώνει" τη δυσώδη υπόθεση. Τι είπαν στις καταθέσεις τους τα παιδιά της "οικογένειας"

Σοκαρισμένο παρακολουθεί το πανελλήνιο, να ξεδιπλώνεται η ιστορία με τους βιασμούς ανηλίκων αδερφών από τον πατέρα τους, συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά και άλλα άτομα.

Η δικηγόρος της ανήλικης κοπέλας, Δήμητρα Πλαστήρα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, κατήγγειλε την διοργάνωση πάρτι από τον πατέρα των παιδιών προκειμένου οι καλεσμένοι να τα βιάσουν!

Παράλληλα τα αδέρφια έχουν κάνει καταγγελίες και για βιασμούς άλλων παιδιών που όμως δεν ερευνήθηκαν ποτέ. Τις καταγγελίες αυτές επανέλαβε η δικηγόρος της κόρης της οικογένειας, που πλέον έχει ενηλικωθεί, μιλώντας στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, την Τετάρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα 2 από τα αδέρφια έχουν καταγγείλει για βιασμό πολλά άτομα, εκ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί ήδη 17.





Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα όσα αποκάλυψε στο OPEN, ο άνθρωπος που αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά κι άρχισε να «ξεκλειδώνει» τη δυσώδη υπόθεση.

«Αυτό έγινε το καλοκαίρι του 2015. Τότε είναι που αρχίζει ουσιαστικά η επαφή που είχαμε με τα αδέλφια και μιλούσαμε περισσότερο. Περίπου έναν χρόνο πιο πριν, η μεγάλη αδελφή με τον αδελφό της, περνούσαν από το καφέ μιας φίλης μου στο οποίο είμαι θαμώνας και η ίδια, πρώτη, πριν από εμένα είχε παρατηρήσει τις περίεργες συμπεριφορές αυτών των παιδιών. Από τη μία το ένα παιδί είχε αντικοινωνικότητα και επιθετικότητα και από την άλλη ο γιος μια ακραία φοβικότητα και μια διαρκή παρουσία σεξουαλικών εκφράσεων στην κινησιολογία του» ανέφερε.

«Κατά τα τέλη του καλοκαιριού του ’15, αρχές του φθινοπώρου, ήρθαμε σε μια πιο κοντινή σχέση με την μητέρα, επί της ουσίας εννοώ επαφή, πέραν του πελατειακού που είχε με την ιδιοκτήτρια του καφέ. Είχε μια περίεργη συμπεριφορά γι’ αυτό που συνέβαινε στο σπίτι της, μιλούσε όλο και περισσότερο για τον σύζυγό της, για τον γιο της ανέφερε ακραία αρνητικά ζητήματα. Πριν από αυτό, πριν από ένα έτος, περιφερόταν στη γειτονιά και διέδιδε ότι το παιδί έπινε φάρμακα, ότι κατανάλωνε διάφορες ουσίες όταν το άφηνε μόνο και βεβαίως η αντίδραση της μητέρας σε ένα τέτοιο παιδί, ήταν να περιφέρεται στην γειτονιά, να πηγαίνει από φαρμακείο σε φαρμακείο, από καφέ σε καφέ, όπως και στην εν λόγω φίλη και να λέει ότι “του κάνω πλύση στομάχου, τον τρέχω στα νοσοκομεία και δεν μπορώ να τον ξαναπάω, γιατί του έχω κάνει ήδη δύο πλύσεις και μετά θα μου πάρουν την επιμέλεια”», είπε στη συνέχεια.

«Βλέποντας την κατάσταση των παιδιών και με βάση όσα αρχικά έλεγε η μητέρα κατά του πατέρα, προτείναμε τόσο εγώ όσο και η φίλη να βοηθήσουμε την οικογένεια και τα παιδιά. Να αναλάβουμε τα δύο πρώτα παιδιά, την μεγάλη κόρη, την ενήλικη πλέον και τον δεύτερο γιο στα μαθήματα, όπου μπορεί ο καθένας μας και βεβαίως να βοηθηθεί και η μητέρα στον βαθμό που ήταν δυνατό» τόνισε ο ίδιος.

«Όταν μπήκα Γενάρη του ’16 στο σπίτι αυτό γιατί ξεκίνησα τα μαθήματα, το πρώτο το οποίο κλήθηκα να κάνω από την συνείδησή μου, ήταν να αρχίσω να τακτοποιώ το δωμάτιο. Ένας σκουπιδότοπος με κατσαρίδες, με τα ρούχα του βρώμικα και ατημέλητα. Τα δόντια του ήταν κατακίτρινα, τα χείλη του σκασμένα, γεμάτα πύον. Με τις κινήσεις αυτές που σας είπα, παράλληλα με αυτά τα οποία βλέπαμε στο παιδί, στα παιδιά, έχουμε και μια μητέρα να ανοίγεται σε εμάς όλο και περισσότερο και λέει με απόλυτη φυσικότητα εκτρώματα τα οποία συνέβαιναν μέσα στο σπίτι της».

Στην εκπομπή "Καλημερα Ελλάδα" του ΑΝΤ1 μίλησε για την υπόθεση η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου:

