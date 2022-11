Κοινωνία

Πολυτεχνειούπολη: Παραδόθηκε το δεξί χέρι του αρχηγού της συμμορίας

Τον Αλβανό αναζητούσαν οι Αρχές επί εβδομάδες, μετά από την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης.

Το κατώφλι της ΓΑΔΑ πέρασε το πρωί της Τετάρτης, ο καταζητούμενος ως "δεξί χέρι" του Αλβανού αρχηγού της μαφίας της πανεπιστημιούπολης, «Έσκο».

Ο Αλβανός, με το προσωνύμιο «Ατζου», που ζούσε κυνηγημένος μετά το «ξεδόντιασμα» της εγκληματικής οργάνωσης που έκανε κουμάντο στην Πανεπιστημιούπολη, σύμφωνα με το protothema.gr, αποφάσισε μετά και από προτροπή της δικηγόρου του να θέσει εαυτόν στη διάθεση των Αρχών.

Λίγο μετά τις 10:00 της Τετάρτης, συνοδευόμενος από την συνήγορο του, πέρασε το κατώφλι της ΓΑΔΑ και παραδόθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα μεταχθεί στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, την Τρίτη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, επεσήμανε πως «είναι κρίσιμο ότι διεξάγονται επιχειρήσεις σε όλη την χώρα για την απόδοση χώρων που τελούν υπό κατάληψη, όπως αυτός στην Λάρισα. Υπάρχουν αρκετά τέτοια κτήρια ανά την χώρα, υπάρχει ένας σχεδιασμός που εκτελείται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, όπως δείχνει η παρέμβαση προ ημερών στην Πανεπιστημιούπολη και την Δευτέρα στην Λάρισα».

