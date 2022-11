Κοινωνία

Χαλάνδρι: Διαρρήκτες πήραν από ηλικιωμένο τις οικονομίες μιας ζωής

Δυσάρεστη έκπληξη για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με την "επίσκεψη" των διαρρηκτών.

Έναν εφιάλτη έζησε 73χρονος, όταν επιστρέφοντας στο σπίτι του το βράδυ του Σαββάτου 21 Οκτωβρίου, διαπίστωσε ότι πριν από αυτόν έχει δεχθεί «επίσκεψη» από διαρρήκτες που τον «έγδυσαν».

Η διάρρηξη συνέβη σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Αρτεμισίου στο Χαλάνδρι, με τους δράστες να μπαίνουν από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα και να κάνουν το σπίτι «φύλλο και φτερό».

Όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς ο 73χρονος, τα χρήματα που είχε φυλαγμένα και του άρπαξαν οι «ποντικοί» ξεπερνούσαν τις 53.000 ευρώ.

Το θύμα έλειπε για κάποιες ημέρες από το σπίτι του για αυτό και δεν μπορούσε να προσδιορίσει ακριβώς το πότε έγινε η διάρρηξη. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τ.Α. Χαλανδρίου.

