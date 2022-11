Συνταγές

Κέικ σοκολάτας γεμιστό με μαρμελάδα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα ξεχωριστό γλυκό για όλες τις ώρες τις ημέρες, μας προτείνουν η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και η εκπομπή “Το Πρωινό”.

Συνταγή για κέικ σοκολάτας γεμιστό με μαρμελάδα ετοίμασε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, την Τετάρτη, στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, είναι ένα εύκολο κέικ σοκολάτας με κουβερτούρα, γεμιστό με μαρμελάδα, με πλούσια γεύση και υφή.

Υλικά για το κέικ σοκολάτας

200 γραμ. νερό

200 γραμ. βούτυρο

200 γραμ. σοκολάτα ψιλοκομμένη (με περιεκτικότητα 60% κακάο)

5 αυγά

2 βανίλιες

250 γραμ. ζάχαρη

50 γραμ. καλαμποκέλαιο ή άλλο φυτικό λάδι

100 γραμ. γάλα

Στερεά υλικά

350 γραμ. αλεύρι γ.ο.χ

50 γραμ. κακάο

1 ½ κ.γλ. μπέικιν πάουντερ

1 κ.γλ. σόδα

2 πρέζες αλάτι

Για το τελείωμα

350 γραμ. μαρμελάδα βερίκοκο

λίγη άχνη ή λευκή λιωμένη σοκολάτα

Εκτέλεση - Κέικ σοκολάτας με κουβερτούρα

Βουτυρώνουμε πρώτα και αλευρώνουμε μεγάλη φόρμα δαχτυλίδι 27 εκ. με αποσπώμενη βάση, ή απλά βουτυρώνουμε ταψάκι και ντύνουμε βάση και πλαϊνά με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος.

Κοσκινίζουμε τα στερεά υλικά και τα αφήνουμε στην άκρη.

Βάζουμε σε κατσαρόλα το νερό, το βούτυρο σε κομμάτια και την ψιλοκομμένη σοκολάτα.

Ανακατεύουμε σε χαμηλή φωτιά, τα αφήνουμε να λιώσουν. Τα αποσύρουμε από τη φωτιά καιαφήνουμε να γίνουν χλιαρά.

Βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ τα αυγά, τη ζάχαρη και τη βανίλια και με μίξερ χειρός χτυπάμε μέχρι να ασπρίσουν και να κρεμώσουν για 2-3 λεπτά σε δυνατή ταχύτητα.

Προσθέτουμε το λάδι και το γάλα και συνεχίζουμε το χτύπημα.

Προσθέτουμε τη χλιαρή λιωμένη σοκολάτα, χτυπώντας ταυτόχρονα με το μίξερ σε χαμηλή ταχύτητα.

Τέλος ρίχνουμε τα κοσκινισμένα στερεά υλικά, αναμιγνύοντάς τα απαλά με μια σπάτουλα να ενωθούν.

Αδειάζουμε το κέικ στην έτοιμη φόρμα.

Για το ψήσιμο

Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο, στους 170 ?C, στις αντιστάσεις, στην κάτω σχάρα του φούρνου, για περίπου 1 ώρα.

Ελέγχουμε αν ψήθηκε το κέικ πριν το βγάλουμε από το φούρνο.

Αφήνουμε το κέικ να σταθεί για 20΄.

Με προσοχή το ξεφορμάρουμε και αφήνουμε να κρυώσει τελείως πάνω σε σχάρα.

Για το σερβίρισμα

Αφού κρυώσει το κέικ, το κόβουμε στη μέση οριζόντια και το αλείφουμε με τη μαρμελάδα.

Καλύπτουμε με το άλλο κομμάτι και περιχύνουμε με λευκή σοκολάτα σε σχέδια ή αχνίζουμε με λίγη ζάχαρη άχνη.

Το κέικ συντηρείται σε θερμοκρασία δωματίου, σκεπασμένο, για 4-5 ημέρες. Εναλλακτικά μπορείτε να το καταψύξετε για 3 μήνες.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέλλα: βίαζε την 11χρονη κόρη της συντρόφου του

Πάτρα: Ξυλοδαρμός κρεοπώλη που... ζήτησε τα χρωστούμενα!