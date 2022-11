Πολιτισμός

Συγγραφέας παιδικών βιβλίων προφυλακίστηκε για παιδική πορνογραφία

Ανατρίχιασαν οι αστυνομικοί με τα αρχεία που βρήκαν στον αρχείο του. Ο πολυβραβευμένος συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας είναι ήδη κρατούμενος στις Φυλακές Τρίπολης.

Μια απίστευτη ιστορία παιδικής πορνογραφίας, με κεντρικό πρόσωπο έναν πολυβραβευμένο συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας προκαλεί σάλο και αντιδράσεις, στον απόηχο των αποκαλύψεων υποθέσεων με «πρωταγωνιστές» παιδιά που κακοποιούνται σεξουαλικά, που συγκλονίζουν την Ελλάδα.

Ο συγγραφέας συνελήφθη στα όρια του αυτοφώρου και προφυλακίστηκε στις φυλακές Τρίπολης, καθώς «πιάστηκε» από το ειδικό λογισμικό της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να επισκέπτεται και να κατεβάζει πορνογραφικό υλικό ανηλίκων.

Μετά από έρευνα που κράτησε αρκετές εβδομάδες, τα στελέχη της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εντόπισαν στα αρχεία του, περισσότερα από 100 βίντεο με σκληρό πορνογραφικό υλικό, με παιδιά κάτω των 12 ετών και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Η υπόθεση, αξιολογείται από τους αξιωματικούς της υπηρεσίας ως άκρως σοβαρή, καθώς ερευνώνται και οι διασυνδέσεις του με παγκόσμια κυκλώματα παιδικής πορνογραφίας ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο αν εκτός από το κατέβασμα του αποκρουστικού υλικού ο εν λόγω κατηγορούμενος είχε και άλλες δραστηριότητες.

Διακοπή συνεργασίας από τον εκδοτικό οίκο

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου με τον οποίο συνεργαζόταν, διακόπηκε κάθε μορφή συνεργασίας με τον συγγραφέα, αμέσως μόλις ενημερώθηκαν ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα από τις δικαστικές αρχές, για σοβαρή κατηγορία. Η απόφασή μας προστατεύει τα συμφέροντα της εταιρείας, των εργαζομένων και των συνεργατών μας και –πάνω από όλα– των αναγνωστών μας και αποδεικνύει ότι για εμάς, η ακεραιότητα των συνεργατών μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Συνεχίζουμε να εκδίδουμε σημαντικά βιβλία συγγραφέων απ’ όλο τον κόσμο και να μεταλαμπαδεύουμε την αξία της ανάγνωσης».

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας - κακουργηματικού χαρακτήρα - σε βάρος ατόμου, για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δράσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν από αλλοδαπές Αρχές, μέσω διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας.

Συγκεκριμένα, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη διαδικτυακή έρευνα εντοπίστηκε χρήστης, εντός της ελληνικής επικράτειας, ο οποίος απέκτησε πρόσβαση σε διάφορους ιστοτόπους – εφαρμογές και κατείχε πρόσφορα για διαμοιρασμό αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και εκδόθηκε σχετικό βούλευμα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, ενώ μετά από αλληλογραφία με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και από την περαιτέρω αστυνομική προανάκριση, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του εμπλεκόμενου ατόμου και προέκυψε ο τόπος κατοικίας του.

Στη συνέχεια, κλιμάκιο αστυνομικών διενήργησε έρευνα στην οικία του, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 σκληροί δίσκοι, ενώ από την επιτόπια έρευνα στα ψηφιακά πειστήρια εντοπίστηκε πλήθος αρχείων πορνογραφίας ανηλίκων. Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια, θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, όπου παραπέμφθηκε σε Ανακριτή και ακολούθως διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

