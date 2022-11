Πολιτισμός

Κορονοϊός: Πέθανε η Μαργαρίτα Λαμπρινού

Θλίψη σκόρπισε το άγγελμα του θανάτου της Μαργαρίτας Λαμπρινού, η οποία υπήρξε επί δεκαετίες πιστή σύντροφος "δευτεραγωνιστή" του ελληνικού κινηματογράφου.

Πέθανε, σε ηλικία 97 ετών, η ηθοποιός Μαργαρίτα Λαμπρινού.

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 2 Νοεμβρίου, μέσω της σελίδας του στο Facebook ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας: «Με μεγάλη μου θλίψη πληροφορήθηκα την αποχώρηση από τη ζωή της σπουδαίας ηθοποιού και φίλης Μαργαρίτας Λαμπρινού η οποία έφυγε στα 97 της, χτυπημένη από τον κορονοϊό στο νοσοκομείο Σωτηρία εχθές το βράδυ. Ήταν από τις τελευταίες επιζώσες ηθοποιούς από τις σπουδαίες ταινίες του Βασίλη Λογοθετίδη, με πλούσια καριέρα στο θέατρο και στον κινηματογράφο, κόσμησε το Εθνικό μας Θέατρο για πολλά χρόνια με το ταλέντο της, πιστή σύντροφος του μεγάλου ηθοποιού Σταυρού Ξενίδη που και αυτός βρισκόταν μαζί της για πολλά χρόνια στο Γηροκομείο Αθηνών».

Η Μαργαρίτα Λαμπρινού γεννήθηκε στην Αίγυπτο το 1925, όπου πρωτοεμφανίστηκε σε παραστάσεις της παροικίας. Συνεργάστηκε με τον θίασο Μυράτ, με το Πειραματικό Θέατρο της Μαριέττας Ριάλδη, με το Αρχαίο Αττικό Θέατρο, την Ελληνική Λαϊκή Σκηνή, τον θίασο Αλίκης (Θεοδωρίδου) κ.ά.

Ασχολήθηκε αργότερα με τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Έπαιξε μόλις σε 9 ταινίες, από το 1954 έως το 1984, ανάμεσά τους και δύο παραγωγές του νέου ελληνικού κινηματογράφου («Λούφα και παραλλαγή» και «Ξαφνικός έρωτας»).

