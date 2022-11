Πολιτική

Τσίπρας: σκάνδαλα και εφόρμηση στον δημόσιο πλούτο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό και συνολικά στην Κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι απάντησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Για σκάνδαλα που ξεπηδούν το ένα μετά το άλλο σαν τη «Λερναία Ύδρα» μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη του στον ρ/σ Στο Κόκκινο 105,5 κατηγορώντας την κυβέρνηση για «λεηλασία του δημόσιου πλούτου για τον πλουτισμό λίγων και ισχυρών» και «συγκροτημένη στρατηγική διακυβέρνησης που έχει να κάνει το βόλεμα 'ημετέρων' τους».

Υπογράμμισε ότι αυτά γίνονται «σε μια περίοδο που συντελείται η μεγαλύτερη και σκληρότερη αναδιανομή πλούτου από τους αδύναμους και τους μεσαίους προς τους ισχυρούς της χώρας». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επικαλέστηκε έρευνα της ΙΝΕ ΓΣΕΕ κατά την οποίοι μέσα στο '22 για νοικοκυριά έως 750 ευρώ έχει συντελεστεί μείωση της αγοραστικής δύναμης τους κατά 40%, την ίδια στιγμή που η χώρα είναι «αρνητική πρωταθλήτρια στις τιμές χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος, στον πληθωρισμό και κάποιοι κερδίζουν από αυτό, είναι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και τα σούπερ μάρκετ». Ο κ. Τσίπρας είπε ότι για δεύτερο συνεχόμενο μήνα η αισχροκέρδεια μεταφέρεται στην ενέργεια και την αγορά, σημειώνοντας ότι «η αισχροκέρδεια παραμένει ακέραιη».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε ότι με αφορμή την πανδημία υπήρξε στοχευμένη προσπάθεια διαμόρφωσης ενός πιο ελαστικού θεσμικού περιεχομένου για απευθείας αναθέσεις -7,5 δισ. σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς- και πως τώρα «βλέπουμε να σκάνε σα χειροβομβίδες μια μετά την άλλη σκάνδαλα που αφορούν πρόσωπα του στενού πρωθυπουργικού και νεοδημοκρατικού περιβάλλοντος».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «εφόρμηση στον δημόσιο πλούτου που δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη, γιατί η κυβέρνηση νόμιζε ότι παίζει σε άδειο γήπεδο καθώς είχε δεσμεύσει τα περισσότερα ΜΜΕ στο πλαίσιο της λίστας Πέτσα, είχαν την αίσθηση ότι είναι ανέλεγκτοι και ανεξέλεγκτοι να κάνουν ό,τι νομίζουν για να σφετεριστούν τον δημόσιο πλούτο για τον πλουτισμό των στελεχών του κυβερνώντος κόμματος. Αυτό ξετυλίγεται μπροστά μας με διάφορους Πάτσηδες, με διάφορους κύριους και κυρίες, η κ. Πιτσίκα, η κ. Κούτση, η κ. Νικολάου, ο κ. Στάσσης της ΔΕΗ, μια σειρά από στελέχη που έχουν διοριστεί σε Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας». Ο κ. Τσίπρας είπε ότι η κ. Πιτσίκα είναι σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη που αναδείκνυε «άριστους» στην αρχή στο Μητρώο Στελεχών της ΝΔ και αργότερα στον κρατικό μηχανισμό και έπαιρνε απευθείας αναθέσεις για αυτή τη δουλειά, αλλά ταυτόχρονα δίνοντας και τη δυνατότητα να δημιουργούνται θέσεις στον κρατικό οργανισμό πολλαπλάσια αμειβόμενες από τις υπόλοιπες, για να στέλνονται εκεί άνθρωποι του κομματικού μηχανισμού. Μίλησε για «πρωτοφανή» κατάσταση αλλά και «περίτεχνη», καθώς «σε αυτό είναι δεξιοτέχνες και άριστοι, στο να βρίσκουν τρόπους για να βγάζουν χρήματα για τους δικούς τους ανθρώπους λεηλατώντας τον δημόσιο πλούτο».

Για τον αν ήξερε ή όχι η κυβέρνηση για την περίπτωση Πάτση, σημείωσε ότι «το ζήτημα έχει αναδειχθεί εδώ και δύο χρόνια με δημοσιεύματα, υπήρξε ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για απευθείας αναθέσεις 1 εκατ. που πήρε ο εν λόγω βουλευτής της ΝΔ από τα ΕΛΤΑ». Πρόσθεσε ότι «ο κ. Πάτσης είχε πολύ στενές σχέσεις με μια σειρά κυβερνητικά στελέχη και την οικογένεια Μητσοτάκη, είναι κουμπάρος του κ. Πέτσα, ο κ. Πέτσας δεν ήξερε με τι ασχολείται ο κουμπάρους του; Η σύζυγος του υπουργού Δικαιοσύνης ήταν μέχρι πρότινος συνεταίρος του. Κερασάκι στην τούρτα: είχαν βάλει ως συντονιστή του τμήματος της ΝΔ για την πολιτική σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τον υιό του κ. Πάτση».

Κατόπιν αυτών υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για περιπτωσιολογία αλλά για «σχέδιο, βλέπουμε την κορυφή του παγόβουνου. Γιατί υπάρχουν εκατοντάδες Πάτσηδες, εισπρακτικές εταιρείες που έχουν δημιουργηθεί με σχέδιο να κάνουν αυτή τη δουλειά».

Καταγγέλλοντας την πολιτική της κυβέρνησης για τα κόκκινα δάνεια, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι έχουν αυξηθεί, έχει αυξηθεί το ιδιωτικό χρέος στη χώρα και πως τα κόκκινα δάνεια πέρασαν σε μια νύχτα από τις τράπεζες στα funds με έδρα στο εξωτερικό μέσω διαφόρων servicers, με ποσοστό περίπου μισό της τιμής.

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ «με την τρόικα πάνω από το κεφάλι μας είχαμε καταφέρει να διατηρήσουμε πτωχευτικό κώδικα που προστάτευε την πρώτη κατοικία. Και σήμερα χωρίς τρόικα μια από τις βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης ήταν η αλλαγή του πτωχευτικού κώδικα, ώστε να δίνεται η δυνατότητα να προχωρούν σε πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας μέσω αυτής της διαδικασίας των funds και των servicers». Επισήμανε ότι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πρόταση μομφής στην κυβέρνηση και η απάντησή της ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αντιπολιτευτική γυμναστική και ότι δεν έχει θέσεις. Είπε ακόμη ότι οι νομοθετικές δικλείδες ασφαλείας που είχε πετύχει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν άρεσαν στα funds και τους servicers.

«Είναι ένα σχέδιο λοιπόν που έχει αρχή, μέση και τέλος, που σε συνδυασμό με την τρομακτική αναδιανομή που γίνεται για εισοδήματα των μεσαίων και των αδύναμων προς όφελος κάποιων ισχυρών είναι το τελειωτικό χτύπημα της μεσαίας τάξης που προεκλογικά αυτή υπήρξε η 'σημαία' της εκστρατείας του κ. Μητσοτάκη», υποστήριξε.

Στο ερώτημα τι θα κάνει για τα κόκκινα δάνεια εάν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, ο κ. Τσίπρας είπε ότι έχει κατατεθεί η πρόταση του κόμματος για έναν νέο πτωχευτικό κώδικα που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία και θα δίνει προτεραιότητα σε ρυθμίσεις που θα είναι ευνοϊκές όχι για τα fundsν αλλά για τους πολίτες που θα πρέπει να τους δοθεί δεύτερη ευκαιρία να ανακτήσουν την περιουσία τους». «Δεν θα είναι εύκολες οι συνθήκες που θα αντιμετωπίσουμε, αυτή όμως είναι η πολιτική μας βούληση, αυτή τη φορά είμαστε εκτός μνημονιακών δεσμεύσεων». Πρόσθεσε σε ό,τι αφορά το θέμα των πλειστηριασμών ότι σε άλλες χώρες της ΕΕ ακολουθήθηκε άλλη στρατηγική, όπως στην Κύπρο, όπου υπήρξε η δυνατότητα αυτό που γίνεται με τους servicers να γίνεται απευθείας με τους ιδιοκτήτες, δηλαδή αντί να παίρνουν μισοτιμής οι servicers, να δίνουν κάτι παραπάνω οι ιδιοκτήτες και να μπορούν να ρυθμίζουν το ακίνητο τους. Μόνο 3% όσων επιχείρησαν να ρυθμιστεί το δάνειο τους εξωδικαστικά έχουν καταφέρει να πάρουν ρύθμιση σήμερα», είπε.

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι «η Eurostat θα βγάλει τα αποτελέσματα για το αν σχέδιο Ηρακλής, οι εγγυήσεις που δόθηκαν από το ελληνικό δημόσιο θα καταγραφούν λογιστικά έστω σε πρώτη φάση στο δημόσιο χρέος». Δηλαδή, σχολίασε, «η ατζαμοσύνη των κυβερνητικών επιλογών μπορεί σε λίγες μέρες και επισήμως να χρεώσει το δημόσιο χρέος 19 δισ. ευρώ.

Ατόπημα αν φυγομαχήσει στην Βουλή

«Θα είναι ατόπημα του κ. Μητσοτάκη να μην απαντήσει στην Βουλή στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα των υποκλοπών», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «Δεν θέλω να πιστέψω ότι ο πρωθυπουργός της χώρας για ένα κρισιμότατο θέμα δεν θα έλθει να απαντήσει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν το κάνει σημαίνει ότι το βάζει στα πόδια, ότι φυγομαχεί και δεν έχει επιχειρήματα, ότι επιβεβαιώνει όσα αναφέρω στην ερώτηση που του κατέθεσα». Γενικεύοντας ανέφερε: « Είναι ένα ερώτημα υπαρξιακό για την δημοκρατία: αν θα πάμε σε μία εκλογική αναμέτρηση με το Predador να είναι σε λειτουργία και να κατασκοπεύει τους πολιτικούς αντιπάλους με την ευθύνη του κ. Μητσοτάκη. Θα είναι εκτροπή από την δημοκρατική λειτουργία». Συνεχίζοντας εξήγησε: «Να έλθει να πει τα επιχειρήματά του στην βουλή ο κ . Μητσοτάκης και να δώσει απαντήσεις δεν μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις, δημοσιεύματα και αποδείξεις ότι ένα παράνομο λογισμικό είναι σε λειτουργία. Ήλθε στην χώρα με ευθύνη του γραμματέα του και τα κρίσιμα πρόσωπα που συνδέονται με την λειτουργία δεν κλήθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή, προφυλάχθηκαν, ενώ το παράνομο λογισμικό συνεχίζει να λειτουργεί. Και ενώ συμβαίνουν αυτά ο κ. Μητσοτάκης δεν έρχεται να δώσει απαντήσεις. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η μεγάλη σκιά στα πολιτικά πράγματα και ο Μητσοτάκης να επικαλείται το απόρρητο».

Ακολούθως αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα των εφημερίδων «ΝΕΑ» και «Βήμα»: «Οι ίδιες οι εφημερίδες -τα ΝΕΑ και το Βήμα-,που έλεγαν «Υποκλοπές τέλος», και δεν είναι αντικυβερνητικές εφημερίδες, έρχονται και βάζουν ερωτήματα. Φυσικά, αν ρωτήσετε έναν πολίτη στο δρόμο θα σας πει το ρεύμα και η ακρίβεια είναι τα προβλήματα που τον απασχολούν, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτε με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Παρακολουθούνται πολιτικά πρόσωπα για λογαριασμό του Μαξίμου. Οι δύο εφημερίδες γράψανε ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης ήταν υπό παρακολούθηση γιατί υπήρχε αντιπαράθεση για το ποιες εταιρείες θα ευνοηθούν από ένα πρότζεκτ που αφορά τις ταυτότητες. Και λέει η εφημερίδα -που ιδιοκτήτης είναι ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και επιχειρηματίας, κ. Μαρινάκης-, ότι ο κ. Μητσοτάκης παρακολουθούσε παράγοντα του ποδοσφαίρου. Ποιον εννοεί; τον κ. Μαρινάκη. Δηλαδή, τι λέει: ότι ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τον Χρυσοχοΐδη να συνομιλεί με τον Μαρινάκη. Το ίδιο δημοσίευμα μιλά και για άλλους υπουργούς που ήταν υπό παρακολούθηση. Ο κ. Ανδρουλάκης όπως και Σπίρτζης πήγαν στον εισαγγελέα. Ο κ. Χρυσοχοΐδης, το θύμα που θα πάει; Θα πάει στην Β΄ Αθηνών για να εκλεγεί; Η υπόθεση των παρακολουθήσεων είναι μία βόμβα στα θεμέλια του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και υπάρχουν και κορυφαία στελέχη της ΝΔ που δεν ανέχονται να κηλιδωθεί συνολικά η παράταξή τους. Ο κ. Καραμανλής είπε ότι δεν μπορεί η επίκληση του απορρήτου να υπερτερεί της ανάγκης κάθαρσης του δημοσίου βίου».

Όσο για το τι θα κάνει στο συγκεκριμένο ζήτημα, αν κερδίσει τις εκλογές, απάντησε: «Οι δυσκολίες θα είναι μεγάλες. Όμως η αποκατάσταση της θεσμικής λειτουργίας δεν έχει να κάνει με τις δυσκολίες. Η απαξίωση των θεσμών και τα άθλια μέσα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολιτική επιλογή. Την χειραγώγηση των ΜΜΕ με τις λίστες Πέτσα και το δημόσιο χρήμα τα εφηύρε γιατί ήταν προϋπόθεση για να εφαρμόσει αυτές τις επιλογές». Ως παράδειγμα έφερε τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας: «Σεπτέμβρη και Οκτώβρη μόνο 1 δις κέρδη πήγαν στις εταιρείες ενέργειας, πάνω από 3 δις συνολικά τα υπολογίζουμε εμείς από τον Ιούλιο του 2021. Από τον Ιούλιο πέρυσι μέχρι τον Ιούλιο φέτος υπήρχαν υπερκέρδη 2,1 δις αλλά δεν έχει φορολογηθεί ούτε ένα ευρώ. Τον Ιούλιο φτιάχνει έναν μηχανισμό που ένα μέρος των υπερκερδών τα πηγαίνει σε ένα καλάθι, μαζί με την φορολογία των πολιτών, και από αυτό το καλάθι επιστρέφει έναν τμήμα στους καταναλωτές με επιδοτήσεις. Ο καταναλωτής όμως εξακολουθεί να δίνει διπλάσια από αυτά που πλήρωνε. Η χώρα μας είναι η ακριβότερη προ επιδοτήσεων και φόρων. Έρχονται μετά οι επιδοτήσεις και από χειρότεροι γινόμαστε τρίτοι στην Ευρώπη. Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί υπάρχει ένας μηχανισμός που από τη μία τσέπη παίρνει από τον καταναλωτή (μέσω της έμμεσης φορολογίας και του ΦΠΑ) και από την άλλη ένα μέρος του τα επιστρέφουμε για να πληρώσει τον παραγωγό της ενέργειας. Είπε ο κ. Σταικούρας ότι δεν μπορούμε να δώσουμε 3,5 δις. για επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, έχουμε το παράδοξο να είναι πιο ακριβό το ντίζελ από την βενζίνη. Δίνουμε τρομακτικές επιδοτήσεις από τον κρατικό μηχανισμό για να διατηρούνται τα κέρδη των μεγάλων εταιρειών».

Αναφέρθηκε και στο «καλάθι του νοικοκυριού» που ξεκινά σήμερα η εφαρμογή του: «Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το καλάθι του νοικοκυριού είναι μία επικοινωνιακή κίνηση, γιατί δεν θα μειώσει τις τιμές των προϊόντων που πληρώνει ο καταναλωτής, δεν θα γίνουν πιο φθηνά τα προϊόντα, αλλά για μία εβδομάδα δεν θα δει αυξήσεις. Δεν θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια με μία λίστα προϊόντων που δεν θα έχουν ανατιμήσεις. Είναι καλό για να κάνει την βόλτα στα κανάλια ο κ. Γεωργιάδης. Στο τέλος θα κάνουν ελέγχους με ραντεβού. Είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα».

Για τα εξοπλιστικά σε σχέση με τις απειλές Ερντογάν ανέφερε: «Υπάρχει παντελής απουσία προγραμμάτων στην ελληνική πολεμική βιομηχανία. Σε καμία χώρα δεν γίνεται αυτό, είναι αδιανόητο ότι δώσαμε 14 δις σε εξοπλισμούς δίχως ένα ευρώ να πάει στην ελληνική βιομηχανία. Ακόμη και στην Τουρκία το 70% πηγαίνει στις δικές της βιομηχανίες. Η χώρα μας έφτιαξε πολεμική βιομηχανία, την οποία όμως ο κ. Μητσοτάκης την απαξίωσε. Επιπλέον τι πρεμούρα είχε και έτρεξε να κάνει όλους τους εξοπλισμούς μέσα στην θητεία του;». Συνολικά ανέφερε ότι «Όλοι οφείλουμε να ενισχύουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις και την αποτρεπτική τους δυνατότητα. Εμείς κάναμε δύο προγράμματα που ακόμη τρέχουν για την ελληνική πολεμική βιομηχανία».

Για τα ελληνοτουρκικά είπε: «Πιστεύω ότι δεν πρέπει να βγούμε από τον δρόμο και την προοπτική του διαλόγου. Παρακολουθούμε κλιμάκωση της ρητορικής από τον κ. Ερντογάν αλλά ανησυχώ για κάποιο ατύχημα και όχι για σκόπιμη ενέργεια. Τον Ερντογάν τον βοηθά να μην συζητά την ακρίβεια στην χώρα του αλλά την αντιπαράθεση με γειτονικούς λαούς. Αυτό ευνοεί και τον κ . Μητσοτάκη αλλά θέλω να είμαι σαφής, το προκαλεί ο Ερντογάν». Όσο για την πολιτική του Έλληνα πρωθυπουργού του καταλόγισε ευθύνες γιατί όπως ανέφερε «Δεν αξιοποίησε προτάσεις και δικές μας για να δεσμευτεί η Τουρκία σε μία προοπτική διαλόγου με κατάληξη την Χάγη. Σήμερα έχει ευθύνη που δεν προχωρά σε επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα νοτιοανατολικά της Κρήτης και στα Δωδεκάνησα. Νομίζω ότι είναι κίνηση επιβεβλημένη που πρέπει να συνδεθεί με μία πρωτοβουλία πολυμερούς διαλόγου για την χάραξη της ΑΟΖ των χωρών της περιοχής, διάλογου με όλες τις χώρες και με την Τουρκία».

Κληθείς να σχολιάσει τα περί «τερατογέσης» του κ. Μητσοτάκη στην προοπτική μετεκλογικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ και γενικότερα αν υπάρχει ανταπόκριση στην έκκλησή του για συνεργασία απάντησε: «Η ζωή θα μας οδηγήσει όλους θέλοντας και μη σε λύσεις. Εμείς επιδιώκουμε την λύση της διακυβέρνησης από την πρώτη κάλπη της απλής αναλογικής. Είναι ευκαιρία για προοπτική συγκλίσεων και συνεργασιών. Πρέπει να ξέρει ο λαός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αν βγει πρώτος θα πετύχει την προγραμματική σύγκλιση και την προοδευτική διακυβέρνηση δίχως να χρειαστεί να πάμε σε δεύτερες εκλογές».

Σε δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, σχετικά με την συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέρεται:

«Ο κ. Τσίπρας εξακολουθεί να πολιτεύεται με τον ίδιο τρόπο που το έκανε και πριν από το 2015: με ακραία διχαστικό λόγο και υποσχόμενος εύκολες λύσεις «με ένα νόμο κι ένα άρθρο». Είναι ακραία υποκριτικό ο κ. Τσίπρας, με 17.125 πλειστηριασμούς το 2018 και εκπονημένο πρόγραμμα για 18.241 πλειστηριασμούς το 2019, με τα νομοθετήματα του οποίου αφέθηκαν απροστάτευτα τα σπίτια των αδύναμων και ταυτόχρονα επιβραβεύτηκαν οι συστηματικοί κακοπληρωτές, να μιλά σήμερα για το θέμα των πλειστηριασμών. Εδώ και πάνω από τρία χρόνια ο κ. Τσίπρας πίστευε ότι, υπό το βάρος των τεράστιων κρίσεων που ενέσκηψαν, η Ελλάδα θα κατέρρεε και μαζί της και η Κυβέρνηση. Καθώς όμως αυτή η μεγάλη αποτυχία δεν ήρθε και οι εκλογές πλησιάζουν, αποφάσισε να επανέλθει στη στρατηγική της σκανδαλολογίας. Η «σκανδαλολογία» και η «ηθικολογία», στις οποίες επιδίδεται με πάθος, δεν είναι λύση στο πρόβλημα της πολιτικής του ανεπάρκειας. Δεν είναι σωσίβια, όπως ελπίζει. Αλλά είναι το μόνο που ξέρει να κάνει»..

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

