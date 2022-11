Κοινωνία

Γιάννης Μάρκου: Ελεύθερος με όρους ο 19χρονος

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για τον 19χρονο, συγκατηγορούμενο του 26χρονου που φέρεται να μαχαίρωσε τον επιχειρηματία στη Βαρυμπόμπη.

Μία ημέρα πριν την απολογία του 26χρονου που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του επιχειρηματία Γιάννη Μάρκου ,οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Ανακριτή , ο 19χρονος φίλος του φερόμενου δράστη, προκειμένου να λογοδοτήσει για όσα έγιναν τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής 28 Οκτωβρίου στην Βαρυμπόμπη.

Ο 19χρονος ,συγκατηγορούμενος του 26χρονου που θα περάσει αύριο το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου, απολογήθηκε για την κατηγορία της συνέργειας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του επιχειρηματία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κ. Μάρκου δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον 26χρονο, με αφορμή τη σειρά που θα κρατούσαν μπροστά από μία καντίνα.

Μετά την απολογία του, ο 19χρονος αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή του όρου της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα, με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Απολογούμενος ο 19χρονος φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία ,ισχυριζόμενος ότι δεν έχει σχέση με την επίθεση που δέχθηκε ο επιχειρηματίας καθώς ο ίδιος περίμενε στο αυτοκίνητο τον φερόμενο ως δράστη 26χρονο φίλο του.

