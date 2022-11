Κοινωνία

Κολωνός: Η κατάθεση της 12χρονης, οι ευθύνες που της ρίχνουν και οι νέες συλλήψεις

Τι κατέθεσε η 12χρονη. Ακόμα ένας άνδρας προσήλθε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ. Εμπρησμός σε αυτοκίνητο πατέρα υπόπτου.

Χωρίς επιφύλαξη και δίνοντας σαφείς απαντήσεις, που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν δέχονται αμφισβήτηση, η 12χρονη από τον Κολωνό αναγνώρισε κατά τη χθεσινή κατάθεσή της τρεις άνδρες, με τους οποίους έχει συνευρεθεί σεξουαλικά έναντι αμοιβής.

Κατά την πολύωρη κατάθεση του παιδιού παρούσα ήταν και η ανακρίτρια, η οποία αναμένεται να εκδώσει τρία εντάλματα σύλληψης για άτομα στην Αττική.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, το παιδί έχει επηρεαστεί από το περιβάλλον του, που του χρεώνει τη σύλληψη της μητέρας της, αλλά και τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα. Αν και ήταν αρκετά σφιγμένη την ώρα της κατάθεσής της, ωστόσο είπε λεπτομέρειες, αποδεικνύοντας πως είναι έξυπνη.

Ήταν η τέταρτη κατάθεση της 12χρονης, η χθεσινή και προς το παρόν δεν κρίνεται αναγκαίο να δώσει και Πέμπτη.

Κι άλλος άνδρας αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ

Ένας 48χρονος προσήλθε αυτοβούλως, χθες το βράδυ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 48χρονος είπε σε αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής, ότι συνομίλησε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, με γυναίκα που πιθανόν προσομοιάζει στην ανήλικη η οποία φέρεται να έχει πέσει θύμα μαστροπείας στον Κολωνό.

Ο άνδρας, αφού εξετάστηκε ενόρκως, αποχώρησε, ενώ ερευνάται η συμμετοχή του στην υπόθεση.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Προσέλευση αυτοβούλως 48χρονου ημεδαπού φερόμενου χρήστη διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για τη διακρίβωση χρηστών που φέρεται να συνομιλούσαν, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, με την ανήλικη παθούσα και ενδεχομένως να συναντήθηκαν μαζί της, προσήλθε αυτοβούλως στην ανωτέρω Υπηρεσία βραδινές ώρες χθες (1-11-2022), 48χρονος ημεδαπός.

Ο ανωτέρω ανέφερε ότι συνομίλησε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, με άτομο που πιθανόν προσομοιάζει στην ανήλικη που φέρεται να έχει πέσει θύμα μαστροπείας στον Κολωνό.

Ο ανωτέρω ημεδαπός, αφού εξετάστηκε ενόρκως, αποχώρησε, ενώ ερευνάται η συμμετοχή του στην υπόθεση».

Εμπρησμός αυτοκινήτου πατέρα κατηγορούμενου

Το αυτοκίνητο του πατέρα άνδρα που κατηγορείται για βιασμό της 12χρονης από τον Κολωνό έκαψαν άγνωστοι τα ξημερώματα.

Το όχημα που ήταν παρκαρισμένο μπροστά σε πολυκατοικία της οδό Τιμοθέου περιλούστηκε με βενζίνη και κάηκε ολοσχερώς.

Στον τοίχο της πολυκατοικίας, οι δράστες έγραψαν συνθήματα:«2 μέτρα κάτω από την γη, η θέση για κάθε βιαστή» και «κρεμάλα σε κάθε βιαστή». Ο γιος του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου είναι ένας εκ των κατηγορουμένων για τον βιασμό της 12χρονης.

