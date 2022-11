Life

“The 2Night Show”: αντρική υπόθεση η Τετάρτη (εικόνες)

Ανδρική υπόθεση είναι η Τετάρτη για το "The 2Night Show". Ποιους καλεσμένους θα υποδεχτεί στο στούντιο της εκπομπής ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο πλατό του «The 2Night Show» τον Γιώργο Τσαλίκη.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής μοιράζεται τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες του για την κοινωνία, τους εφήβους και το μεγάλωμα των παιδιών του, ενώ εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του για τα κοινά, από τη θέση του Αντιδημάρχου Περιστερίου.

Τι είναι αυτό που δεν αντέχει να βλέπει στην τηλεόραση και το οποίο θεωρεί ότι κάνει πολύ κακό στην κοινωνία;

Για ποιο λόγο αποκαλεί την τηλεόραση «κόλαση», και τον χώρο του τραγουδιού «παράδεισο»;

Επίσης, σχολιάζει τη λάθος τροπή που πήρε η σχέση του με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα, και στέλνει τα δικά του μηνύματα στους δύο παρουσιαστές.

Τέλος, αναφέρεται με ενθουσιασμό στη συνεργασία του με τον Γιώργο Γιαννιά, και εξηγεί γιατί του θυμίζει τις παλιές καλές εποχές της νυχτερινής διασκέδασης.





Στην αποψινή παρέα του Γρηγόρη έρχεται και ο Θάνος Αλεξανδρής. Ο συγγραφέας του επιτυχημένου βιβλίου «Αυτή η νύχτα μένει», ο οποίος δόξασε με την πένα του τα σκυλάδικα της δεκαετίας του ’80, μοιράζεται την άκρως ενδιαφέρουσα ιστορία της ζωής του.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στις σπουδές του στη Νομική, στο Θέατρο Τέχνης, στο τραγούδι, αλλά και στα μπουζουξίδικα της εποχής.

Γιατί ο Γιώργος Μαρίνος ήθελε να τον διώξει από τη «Μέδουσα»;

Ποια περιστατικά θυμάται από τα πιο σκληρά μπουζουξίδικα που έχει δουλέψει; Επίσης, αναφέρεται στη σχέση ζωής με τη Μαλβίνα Κάραλη, και θυμάται γεγονότα, τα οποία «έδεσαν» τη σχέση τους. Τέλος, σχολιάζει τις ομοιότητες και τις διαφορές που έχει η ομώνυμη τηλεοπτική σειρά, με το βιβλίο του.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30 & κάθε Πέμπτη στις 24:00

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow





