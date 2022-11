Πολιτική

Τσαβούσογλου: Ούτε ένα μίλι πέρα από τα 6 - Πολλά νησιά και βραχονησίδες δεν ανήκουν στην Ελλάδα

Νέες ακρότητες από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Το σχόλιο του Νίκου Δένδια. Συνάντηση Στόλτενμπεργκ – Ερντογάν στην Τουρκία αύριο.

Νέες απειλές κατά της Ελλάδας εκτόξευσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που επανάλαβε ότι, η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει τα νησιά και τις βραχονησίδες που δεν μεταβιβάστηκαν στην Ελλάδα με συμφωνίες, ενώ ξεκαθάρισε πως «αν η Ελλάδα ζητήσει θαλάσσια δικαιοδοσία νοτίως της Κρήτης και της Ρόδου, εμείς δεν είναι δυνατόν να το δεχτούμε αυτό. Εμείς όχι 12 μίλια, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ούτε ένα μίλι αύξηση πέραν των 6 μιλίων των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο».

«Η απόφαση του τουρκικού κοινοβουλίου στις 8 Ιουνίου 1995 ( για casus belli) ισχύει και σήμερα, δεν αποτελεί απειλή πολέμου», είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών και ανέφερε ότι, «η Κύπρος δεν είναι ένα ελληνικό νησί», η Ελληνοκυπριακή πλευρά ότι δεν θέλει να μοιραστεί την εξουσία με τους Τουρκοκύπριους. Υποστηρίζουμε τη πρόταση Τατάρ για δύο κράτη», είπε όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Στην ομιλία του στο πάνελ του think tank SETA στην Άγκυρα, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι «το Αιγαίο, η Ανατολική Μεσόγειος, η Κύπρος είναι εθνικές υποθέσεις». Κατηγόρησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν τήρησε τις υποσχέσεις του κατά τη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης στις 14 Μαρτίου. «Θυμάμαι την ομιλία του στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα, αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι «αυτή η συμπεριφορά της Ελλάδας» εξηγείται ως εξής: Πρώτον, η Αθήνα νιώθει τόσο άβολα με το ανερχόμενο προφίλ της Τουρκίας σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Δεύτερον, όπως υποστήριξε, το αντιτουρκικό αίσθημα κερδίζει έδαφος στην ελληνική εσωτερική πολιτική. Υποστήριξε ότι η Τουρκία βρίσκεται καθημερινά στην ατζέντα της Ελλάδας ενώ αυτό δεν συμβαίνει στην Τουρκία. «Επιτρέψτε μου να δώσω ένα παράδειγμα που αφορά εμένα. Από την 1η Ιανουαρίου 2020 τις 25 Οκτωβρίου του 2022 έγραψα 40 τουίτς για την Ελλάδα. Μπορείτε να μαντέψετε τον αριθμό των τουίτς του Δένδια για την Τουρκία την ίδια περίοδο; 1080 τουίτς. Με άλλα λόγια, περισσότερα από 1 τουίτ την ημέρα» ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός. Τρίτον, οι απαντήσεις της Τουρκίας στη μαξιμαλιστική στάση της Ελλάδας εξοργίζουν την Ελλάδα, όπως υποστήριξε. Σύμφωνα με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, η Ελλάδα «βλέπει την προπαγάνδα της να καταρρέει». Ο τέταρτος λόγος, σύμφωνα με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είναι η έλλειψη στρατηγικού οράματος για την Ελλάδα.

Ο Τούρκος Υπουργός κατηγόρησε και πάλι την Ελλάδα ότι «συνεχίζει την απάνθρωπη και παράνομη μεταχείριση των μεταναστών». Κατηγόρησε επίσης την Ελλάδα για καταπίεση της ‘τουρκικής’ μειονότητας στη Δυτική Θράκη. «Η Ελλάδα παραβιάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της μειονότητας. Μάλιστα αρνείται την ‘τουρκική’ της ταυτότητα. Δεν αναγνωρίζει τους μουφτήδες της μειονότητας.. Φανταστείτε, σήμερα η Τουρκία να μην αναγνώριζε την εκλογή του Ελληνορθόδοξου (εννοεί Οικουμενικού) Πατριάρχη. Από την άλλη, ενώ (στην Τουρκία) ανοίγουμε σχολείο για 4 μαθητές, η Ελλάδα κλείνει τα τουρκικά σχολεία. Η Αθήνα είναι η μόνη πρωτεύουσα στην Ευρώπη που δεν είχε τζαμί μέχρι που άνοιξε ένα τζαμί χωρίς μιναρέ πριν από 2 χρόνια. Στη διεύθυνση αυτού του τζαμιού βρίσκονται 9 άτομα, εκ των οποίων οι 5 είναι ορθόδοξοι και μόνο οι 4 μουσουλμάνοι», υποστήριξε ο Τούρκος Υπουργός.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατηγόρησε επίσης την Ελλάδα για εχθρική σε θέματα Αιγαίου και ανατολικής Μεσογείου. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ συνόψισε τις διαφορές της Ελλάδας με την Τουρκία ως εξής:

Πρώτον: «Από την 1η Ιουνίου 1995 η Ελλάδα απειλεί την Τουρκία για επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 μίλια στο Αιγαίο». Ο Τούρκος Υπουργός παρουσιάζοντας χάρτη που καταγράφει πως θα ήταν το Αιγαίο αν η Ελλάδα αυξήσει στα 12 ν.μ. τα χωρικά της ύδατα, είπε ότι «ένα πλοίο που φεύγει από την Κωνσταντινούπολη δεν θα μπορεί να πάει στην Αττάλεια χωρίς την άδεια της Ελλάδας. «Δείχνουμε αυτούς τους χάρτες σε όλες τις συναντήσεις μας στο εξωτερικό, και ρωτάμε: θα επιτρέπατε κάτι τέτοιο; Δεν έχω δει ποτέ κανέναν να λέει ναι. Το λέω δηλαδή για τις χώρες που υποστηρίζουν με τον πιο δυνατό τρόπο την Ελλάδα ή το λέω για τους πολιτικούς», είπε ο Τούρκος Υπουργός. Υποστήριξε ότι στις περιοχές του κόσμου που μοιάζουν με το Αιγαίο, χώρες όπως η Αυστραλία και η Ιαπωνία εφαρμόζουν έκταση χωρικών υδάτων μικρότερη από 12 μίλια ή ακόμα και 3 μίλια προκειμένου να μην βλάψουν τα δικαιώματα των γειτόνων τους. «Εμείς όχι 12 μίλια, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ούτε ένα μίλι αύξηση πέραν των 6 μιλίων. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τετελεσμένα που θα μετατρέψουν το Αιγαίο σε ντε φάκτο ελληνική λίμνη και θα φυλακίσουν τις ακτές μας. Οπωσδήποτε δεν θα το δεχτούμε», είπε ο Τούρκος Υπουργός.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι η απόφαση του τουρκικού κοινοβουλίου στις 8 Ιουνίου 1990 ισχύει και σήμερα, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελεί απειλή πολέμου. «Είναι μια δήλωση της αποφασιστικής μας στάσης να προστατεύσουμε με κάθε κόστος τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στο Αιγαίο», υποστήριξε.

Δεύτερον, ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε ακόμη ότι η εφαρμογή 6 ναυτικών μιλίων χωρικών υδάτων και 10 μιλίων εναέριου χώρου από την Ελλάδα είναι ένα παράδειγμα που δεν υπάρχει άλλο στον κόσμο και πως αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Τρίτον, για τον καθορισμό των ορίων της υφαλοκρηπίδας, ο Τούρκος Υπουργός υποστήριξε ότι βάση τη μαξιμαλιστική θέση της Ελλάδας, η Τουρκία δεν έχει υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο.

«Η δική μας επιχειρηματολογία είναι ότι το όριο της υφαλοκρηπίδας πρέπει να καθορίζεται με βάση την ηπειρωτική χώρα και πως τα νησιά που βρίσκονται μακριά από την ηπειρωτική χώρα δεν πρέπει να έχουν υφαλοκρηπίδα», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός παρουσιάζοντας επίσης σχετικό χάρτη.

Όπως είπε, είναι μια πρόταση της Τουρκίας, που σέβεται επίσης τα χωρικά ύδατα των 6 μιλίων των ελληνικών νησιών. Υποστήριξε ότι αυτή η πρόταση βασίζεται στην αρχή της δικαιοσύνης, και τη νομολογία των διεθνών δικαστηρίων. Όπως είπε, υπάρχουν παραδείγματα όπως η Γαλλία, η Μάλτα, η Λιβύη, η Ρουμανία, η Ουκρανία, η Νικαράγουα και η Κολομβία.

Τέταρτον, σύμφωνα με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, το άλλο ζήτημα της διαφοράς των δύο χωρών στο Αιγαίο είναι ο εξοπλισμός των νησιών του ανατολικού Αιγαίου. Η κυριαρχία των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου μεταβιβάστηκε με τις συμφωνίες της Λωζάνης και των Παρισιών στην Ελλάδα με την προϋπόθεση να διατηρηθεί το αποστρατικοποιημένο καθεστώς τους. «Ωστόσο η Ελλάδα έχει εξοπλίσει τουλάχιστον έξι στα 10 στα 23 νησιά. Αυτή η κατάσταση αποτελεί απειλή για την ασφάλειά μας. Θέλουμε η Ελλάδα να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να αποκαταστήσει το μη στρατιωτικό καθεστώς», ανέφερε. Όπως είπε με τις 3 επιστολές τους στα ΗΕ, επέστησαν την προσοχή στην νομική σχέση μεταξύ του αποστρατικοποιημένου καθεστώτος και της κυριαρχίας. «Εμείς εμπιστευόμαστε τα νομικά επιχειρήματά μας αλλά επειδή η Ελλάδα δεν εμπιστεύεται τα δικά της επιχειρήματα, έχει διατυπώσει επιφυλάξεις για τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου. Αυτή είναι η απάντηση που μας έδωσαν». Ο Τούρκος Υπουργός υποστήριξε ότι η επιστολή – απάντηση της Ελλάδας την οποία κατάφερε να στείλει μετά από 8 μήνες περιέχει μαύρη προπαγάνδα.

Πέμπτον, σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό, μια άλλη διαφορά στο Αιγαίο είναι η κυριαρχία των νησιών και βραχονησίδων. Πρόκειται, είπε για ένα ευαίσθητο θέμα στην ατζέντα της Τουρκίας.

«Αυτό το νομικό ζήτημα, που ήρθε στην ημερήσια διάταξη της κοινής γνώμης με την κρίση Ιμίων το 1996, αφορά την ερμηνεία των διατάξεων των συμφωνιών της Λωζάνης και του Παρισιού για την κυριαρχία των νησιών και των βραχονησίδων. Με άλλα λόγια, με αυτές τις συμφωνίες, μιλάμε για βραχονησίδες οι οποίες είναι άγνωστο σε ποιον ανήκουν. «Λέμε στην Ελλάδα από την εποχή της κρίσης των Ιμίων του 1996, ότι τα νησιά και οι βραχονησίδες οι οποίες δεν σου μεταβιβάστηκαν με τις συμφωνίες, δεν σου ανήκουν. Δεν τις αναγνωρίζουμε», δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε πως «εάν η Ελλάδα είναι έτοιμη να επιλύσει αυτά τα ζητήματα με ειρηνικά μέσα, εμείς λέμε πάντα ότι είμαστε έτοιμοι για ειρηνική επίλυση»

Υποστήριξε ότι «αντικείμενο αμφισβήτησης είναι και οι χώροι έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο, ωστόσο δεν πρέπει να είναι θέμα αμφισβήτησης». Υποστήριξε ότι ο λόγος που υπάρχει διαφορά είναι «επειδή η Ελλάδα θεωρεί ως χώρο κυριαρχίας της και αποφεύγει τη συνεργασία». «Αυτή η στάση της Ελλάδας είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο», υποστήριξε.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ ισχυρίστηκε ότι ο λόγος που δεν επιλύονται οι διαφορές στο Αιγαίο είναι επειδή η Ελλάδα δεν συζητά κανένα άλλο θέμα πλην της υφαλοκρηπίδας. Κατηγόρησε επίσης την Ελλάδα ότι μπλοκάρει την επίλυση των προβλημάτων διά του διεθνούς δικαστηρίου και ότι έχει διατυπώσει επιφυλάξεις για την υποχρεωτική δικαιοδοσία του σε σχέση με τον καθορισμό του εναέριου χώρου, τον αφοπλισμό και την οριοθέτηση θαλάσσιων δικαιοδοσιών. «Δυστυχώς η Ελλάδα δεν είναι ειλικρινής», είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ. Κατηγόρησε την ΕΕ και κάποιες χώρες ότι μεταφέρουν νερό στον μύλο της Ελλάδας.

Ισχυρίστηκε πως αν η Ελλάδα είχε πρόθεση να αποκλιμακώσει την ένταση θα ερχόταν στις συνομιλίες για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Κατηγόρησε την Ελλάδα ότι παγώνει τις συνομιλίες για ΜΟΕ.

Για την Κύπρο, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι είναι εθνική υπόθεση της Τουρκίας. «Η Κύπρος δεν είναι ένα ελληνικό νησί», είπε ο Τούρκος Υπουργός και κατηγόρησε την Ελληνοκυπριακή πλευρά ότι δεν θέλει να μοιραστεί την εξουσία με τους Τουρκοκύπριους.

Κατηγόρησε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη ότι άλλα λέει μέσα στις συναντήσεις και άλλα έξω. «Μέσα λέει ότι η λύση δύο κρατών είναι καλύτερη, έξω λέει άλλα», είπε ο Τούρκος Υπουργός. Γι αυτό και το 2021 ο Τ/Κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ πρότεινε τη λύση της κυριαρχικής ισότητας και του καθεστώτος διεθνούς ισότητας. «Υποστηρίζουμε τη πρόταση Τατάρ», ανέφερε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλουκαι υπενθύμιση την έκκληση του Ταγίπ Ερντογάν από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για αναγνώριση του ψευδοκράτους.

Ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι το άλλο σημαντικό ζήτημα είναι οι θαλάσσιες αρμοδιότητες στην ανατολική Μεσόγειο. Ανέφερε ότι μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιήσει 8 γεωτρήσεις στις ‘περιοχές της τδβκ’ και πως αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται η 9η. Όπως είπε οι εργασίες θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.

Ούτε με το δίκαιο συνάδει, ούτε με την λογική να ζητούν υφαλοκρηπίδα 40 χιλιάδων τ.χλμ. υφαλοκρηπίδα για ένα νησί 10 τ.χλμ όπως είναι το Καστελόριζο, το οποίο απέχει 580 χλμ από την Ελλάδα και 2 χλμ από την Τουρκία. «Τέτοιο παράδειγμα δεν υπάρχει στον κόσμο», ανέφερε. Υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει την ικανότητα να εξηγεί πόσο δίκιο έχει ακόμη και όταν έχει άδικο. «Εμείς τέτοια ικανότητα δεν την έχουμε, χρειάζεται να μπορεί κανείς να λέει ψέματα όπως η Ελλάδα. Εμείς αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε», υποστήριξε ο Τούρκος Υπουργός.

Ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι η Τουρκία έχει αναγνωρίσει τα 6 ν.μ. χωρικά ύδατα νοτίως της Κρήτης και της Ρόδου αλλά «αν η Ελλάδα ζητήσει θαλάσσια δικαιοδοσία, το είδαμε και σε πολλές δικαστικές αποφάσεις, αυτό δεν μπορεί να γίνει», είπε ο Τούρκος Υπουργός. «Εμείς δεν είναι δυνατόν να το δεχτούμε αυτό», ανέφερε. Υποστήριξε ότι έχουν γίνει προσπάθειες παραβίασης της υφαλοκρηπίδας που έχουν οι ίδιοι ορίσει, και πως δεν επιτρέπουν να μπει κανείς σε αυτήν χωρίς άδεια. Η Ελλάδα και η Κύπρος, όπως υποστήριξε, προσπάθησαν από το 2020 μέχρι το 2021, εννέα φορές να μπουν στην περιοχή εκείνη, αλλά δεν επέτρεψαν σε κανένα πλοίο να μπει. Ο Τούρκος Υπουργός είπε ακόμη ότι στην ανατολική Μεσόγειο, είναι έτοιμη να συνεργαστούν με όλους πλην της ‘νοτίου Κύπρου’ όπως αποκάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία, επειδή «οι συνομιλητές εκείνων είναι η ‘τβδκ’», υποστήριξε. «Πρώτα ας συμφωνήσουν μεταξύ τους για τον δίκαιο διαμοιρασμό και μετά όλοι μαζί να συνεργαστούμε», ανέφερε.

Σε ερώτηση για πιθανή επίθεση της Ελλάδας εναντίον της Τουρκίας, ο Τούρκος Υπουργός είπε:

«Η προετοιμασία της Ελλάδας για επίθεση εναντίον μας είναι σαν η Ελλάδας να τρώει τα μυαλά της με τυρί και ψωμί. Λέμε στην Ελλάδα. Μην κοιτάτε ποιος είναι πίσω σας. Κοιτάξτε ποιον έχετε απέναντί σας»

Δένδιας: Προφανής η τουρκική νευρικότητα

Ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε στις νέες προκλήσεις της Τουρκίας, από τη Νιγηρία, όπου είχε συναντήσεις με τον ομολόγό του, αλλά και τον Πρόεδρο της χώρας.

«Αντιλαμβάνομαι τον τουρκικό εκνευρισμό, η τελευταία τοποθέτηση των Ηνωμένων Εθνών αλλά και του State Department όσον αφορά το τουρκολιβυκό “μνημόνιο” και την εγκυρότητα του είναι προφανές ότι έχει δημιουργήσει έντονη νευρικότητα στην τουρκική πλευρά», είπε σχετικά ο Νίκος Δένδιας.

Αντιλαμβάνομαι τον ????εκνευρισμό, η τελευταία τοποθέτηση των ΗE αλλά & του State Department για το τουρκολιβυκό “μνημόνιο” & την εγκυρότητά του έχει δημιουργήσει έντονη νευρικότητα στην τουρκική πλευρά (απάντηση σε ερώτηση για σημερινές δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ). pic.twitter.com/hs8mPhrktK — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 2, 2022

Στην Τουρκία ο ΓΓ του ΝΑΤΟ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ πρόκειται να μεταβεί αύριο, Πέμπτη, στην Τουρκία για τριήμερη επίσκεψη, ανακοινώθηκε από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το υπουργείο αναφέρει πως ο Στόλτενμπεργκ θα γίνει δεκτός από τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ θα συναντηθεί επίσης με τον υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου και τον υπουργό Άμυνας Χουλουσί Ακάρ.

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην παράταση της συμφωνίας για την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών και στην ένταξη στο ΝΑΤΟ της Σουηδίας και της Φινλανδίας, χωρών που η Τουρκία κατηγορεί ότι υποστηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις.

Ο Τσαβούσογλου είχε εξάλλου τηλεφωνική συνομιλία με τον ολλανδό ομόλογό του Βόπκε Χούκστρα. Οι δύο αξιωματούχοι αναφέρθηκαν στη συμφωνία για εξαγωγές σιτηρών, καθώς και στις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, όπου η Ρωσία εξαπέλυσε το Φεβρουάριο «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Anadolu, οι Τσαβούσογλου και Χούκστρα συζήτησαν επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τούρκοι πολίτες με τη χορήγηση βίζας.

Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε επίσης στην Άγκυρα με τον Γκέιρ Πέντερσεν, ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ στη Συρία. Ο Τσαβούσογλου έγραψε στο Twitter πως «συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία και επανέλαβε την υποστήριξή μας για την πολιτική διαδικασία».

