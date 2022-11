Κοινωνία

Φωτιά στον Κάλαμο Αττικής

Στο σημείο ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης για φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Κάλαμο της Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, οι φλόγες καίνε κοντά στον λόφο Κοτρώνη της περιοχής, χωρίς ευτυχώς να απειλούνται σπίτια.

Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις..

Ειδικότερα, στη μάχη της κατάσβεσης ρίχτηκαν 48 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζχοπόρων τμημάτων, καθώς και 15 οχήματα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή ΟΤΑ και εθελοντών. Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη.

