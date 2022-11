Κοινωνία

Θάνατος ψαρά στην Καλλιθέα: Ελεύθερος με όρους ο πυγμάχος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για τον άνδρα που κατηγορήθηκε για το θάνατο ψαρά με τον οποίο διαπληκτίστηκε.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 48χρονος που κατηγορείται ότι χτύπησε έναν 76χρονο ο οποίος ψάρευε στην μαρίνα Καλλιθέας την 28η Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να χάσει τη ζωή του.

Ο 48χρονος με καταγωγή από το Καζακστάν απολογήθηκε για την κατηγορία της πρόκλησης θανατηφόρας σωματικής βλάβης και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία του ο 48χρονος αρνήθηκε την πράξη που του αποδίδεται και επικαλείται την ιατροδικαστική έκθεση η οποία δέχεται ως αιτία θανάτου του θύματος, πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου «επί εδάφους παλαιού».

Οι δύο άνδρες φαίνεται να διαπληκτίστηκαν όταν ο 78χρονος ζήτησε από τον κατηγορούμενο να μην πέσει στην θάλασσα για να κολυμπήσει στο σημείο που ψάρευε. Ο ανακριτής αναμένει τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός: Η κατάθεση της 12χρονης, οι ευθύνες που της ρίχνουν και οι νέες συλλήψεις

Πετράλωνα - Βιασμοί ανηλίκων: αποκαλύψεις φρίκης για κακοποίηση κι άλλων παιδιών (βίντεο)

Πέλλα: βίαζε την 11χρονη κόρη της συντρόφου του