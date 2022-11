Οικονομία

Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά προαιρετικά: Αντιδρούν ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ

Προαιρετικά ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή. Γιατί αντιδρούν ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ.

Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε χθες, Τρίτη 01/11, στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 6 Νοεμβρίου σε όλη τη χώρα, από τις 11:00 το πρωί ως τις 20:00 το βράδυ.

Διευκρινίζεται ότι η λειτουργία είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική.

Την αντίθεσή τους με την τροπολογία που επιτρέπει την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την ερχόμενη Κυριακή, εκφράζουν με κοινή ανακοίνωση η ΕΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ.

Κάνουν λόγο για αιφνιδιασμό και αναφέρουν ακόμη ότι:

«Δεδομένου ότι οι ενδιάμεσες εκπτώσεις έχουν ήδη καταργηθεί ως άχρηστες και αναποτελεσματικές, δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογητική ή νομική βάση για το άνοιγμα των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, που πλέον, με καταργημένο το θεσμό των ενδιάμεσων εκπτώσεων, είναι μία Κυριακή όπως όλες οι υπόλοιπες».

