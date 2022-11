Κοινωνία

Missing alert: Εξαφάνιση ανήλικης μαζί με τον αδελφό της

Θρίλερ με την εξαφάνιση δύο αδελφών. Πού και πότε χάθηκαν τα ίχνη τους. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση δύο αδελφών από τη δομή φιλοξενίας στην περιοχή της Θήβας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού":

Στις 24/9/2022, εξαφανίστηκε από δομή φιλοξενίας προσφύγων στην περιοχή της Θήβας, η Λούνες (επ.) Φατμά (ον.) 8 ετών, μαζί με τον αδερφό της Λούνες (επ.) Σουλεϊμάν (ον.) 27 ετών, με καταγωγή από τη Συρία. Έκτοτε, δεν έχουν δώσει σημεία ζωής, και δεν υπάρχουν πληροφορίες για το που μπορεί να βρίσκονται.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση τους, σήμερα στις 2/11/2022 και άμεσα προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς υπάρχουν ενδείξεις που χαρακτηρίζουν την εξαφάνιση ως επικίνδυνη.

Η Λούνες (επ.) Φατμά (ον.) έχει μαύρα μαλλιά, μαύρα μάτια, κανονικό ύψος και είναι αδύνατη. Δεν είναι γνωστό τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Ο Λούνες (επ.) Σουλεϊμάν (ον.) έχει μαύρα μαλλιά, μαύρα μάτια, ύψος 1.80 και είναι αδύνατος. Δεν είναι γνωστό τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ".

