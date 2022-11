Τεχνολογία - Επιστήμη

ΕΛΑΣ: Απάτη με email από... Ανώτατο Αξιωματικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μηνύματα αυτά χρήζουν μεγάλης προσοχής, καθότι παρουσιάζονται εξαιρετικά αληθοφανή. Η ανακοίνωση - προειδοποίηση της ΕΛΑΣ.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες των επιτήδειων να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες με νέο διακινούμενο ψευδεπίγραφο – απατηλό μήνυμα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι δράστες χρησιμοποιούν τα στοιχεία του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Γεωργίου Κώτσηρα, του Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Τάξης, Μιχαήλ Καραμαλάκη, του Αρχηγού Αστυνομίας Κύπρου, Στυλιανού Παπαθεοδώρου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Europol, Jerome Bonet.

Παράλληλα, στην προσπάθειά τους να προσδώσουν «αληθοφάνεια» στη σχετική επιστολή χρησιμοποιούν τα λογότυπα της Ελληνικής Αστυνομίας, της Αστυνομίας Κύπρου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και δικαστικών Αρχών και Αρχών επιβολής του Νόμου.

Πιο αναλυτικά, οι δράστες προσποιούμενοι τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές, διακινούν επιστολή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και προσπαθούν να εξαπατήσουν συμπολίτες μας – χρήστες του διαδικτύου, με το πρόσχημα ότι ο αποδέκτης τους εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφίας και άλλων αδικημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται ότι το συγκεκριμένο μήνυμα είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και αποστέλλεται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν – παραπλανήσουν τους πολίτες και ακολούθως να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Παρακαλούνται οι πολίτες να μην ανταποκρίνονται και να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα καθώς και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία για αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό.

Υπενθυμίζεται ότι, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει εντοπιστεί συστηματική προσπάθεια εξαπάτησης με ανάλογα κείμενα - μηνύματα κάνοντας χρήση των στοιχείων αξιωματούχων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας (σχετ. τα από 11-04-2022 , 27-04-2022 , 21-05-2022 , 10-06-2022 , 29-06-2022 , 24-08-2022 και 30-10-2022 Δελτία Τύπου).

Υπενθυμίζεται ότι, περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας ( www.hellenicpolice.gr ), στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/ Χρήσιμες συμβουλές», ενώ επιπλέον πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος www.cyberalert.gr .

Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, παρατίθεται εικόνα από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( email ), καθώς και από την απατηλή επιστολή:

Ειδήσεις σήμερα:

Μάνδρα - Αδελφοκτονία: Δίωξη στον 14χρονο για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Πολεμική Αεροπορία: Εντυπωσιακή επίδειξη από μαχητικά στον Φλοίσβο (εικόνες)

Κακοκαιρία “EVA”: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επικίνδυνα φαινόμενα