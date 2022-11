Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη - ΑΠΘ: Εξιτήριο για τον 19χρονο φοιτητή που έπεσε από παράθυρο

Τι αναφέρουν οι θεράποντες ιατροί για την κατάσταση της υγείας του.



Εξιτήριο από το νοσοκομείο “Παπανικολάου” έλαβε σήμερα, Τετάρτη, ο 19χρονος φοιτητής ο οποίος είχε πέσει από παράθυρο αίθουσας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, την ώρα που παρακολουθούσε μάθημα.

Οι θεράποντες ιατροί έκριναν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν είναι πλέον ανησυχητική, με την κλινική εικόνα του να είναι φανερά βελτιωμένη, με αποτέλεσμα ο νεαρός να μπορεί να επιστρέψει πίσω στην ασφάλεια του σπιτιού του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός δύο εβδομάδων αναμένεται να επισκεφθεί εκ νέου το νοσοκομείο Παπανικολάου όπου νοσηλευόταν προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό συνέβη την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022, γύρω στις 14:30. Ο νεαρός καθόταν στο περβάζι παραθύρου και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό.

Όπως κατήγγειλαν φοιτητές, η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη και αναγκάστηκε να καθίσει στο παράθυρο για να παρακολουθήσει, με συνέπεια να πέσει από τον τρίτο όροφο.

