Οικονομία

Έρευνα ΓΣΕΕ για την πανδημία: αγωνία των εργαζομένων για την ανεργία

Απαισιόδοξοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα σε έρευνα της ΓΣΕΕ. Οι κυριότεροι προβληματισμοί τους.

Ικανοποιημένοι, προβληματισμένοι ή ανήσυχοι - ανάλογα με το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν - εμφανίζονται οι εργαζόμενοι σε σχέση με τις Επιπτώσεις της Πανδημίας COVID-19 στους Εργαζομένους του Ιδιωτικού Τομέα, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ).

Η έρευνα βασίστηκε σε δείγμα 2.812 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε 85 ερωτήσεις. Τα κυριότερα ευρήματα είναι τα εξής:

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα είναι:

Ιδιαίτερα απαισιόδοξοι για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην αντιμετώπιση των οικονομικών τους υποχρεώσεων. Διακατέχονται από την αγωνία περί ενδεχόμενης ανεργίας και απώλειας θέσεων εργασίας. Απαισιόδοξοι αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων της πολιτείας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Απαισιόδοξοι σχετικά με την αναμενόμενη πορεία της οικονομίας βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα. Σχετικά ικανοποιημένοι από τις συνθήκες και την ασφάλεια που τους παρέχει η εργασία τους. Ανήσυχοι αναφορικά με την ψηφιοποίηση της εργασίας εκφράζονται φόβοι ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να επιφέρει μείωση μισθών, αύξηση του φόρτου εργασίας και νέες ευέλικτες μορφές εργασίας. Προβληματισμένοι ως προς την ομαλότητα της μετάβασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όμως φαίνεται να αναγνωρίζεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην εκπαίδευση λόγω της ψηφιοποίησης. Εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούν στην εργασία τους, ενώ αναγνωρίζουν τις θετικές προεκτάσεις της ψηφιοποίησης στη διαχείριση ομάδων και εργασιών, όπως και τον ψηφιακό εγγραμματισμό.

"Η μελέτη καταδεικνύει ότι οι συνέπειες της πανδημίας ήταν -και εξακολουθούν να είναι- πολύπλευρες και επηρέασαν κάθε έκφανση της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής ζωής", αναφέρει το ΚΕΠΕ. "Ταυτόχρονα αναδεικνύει την ανάγκη για τη δημιουργία κατάλληλων δομών παρακολούθησης τόσο των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 όσο και συγκλονιστικών γεγονότων, όπως αυτό του πολέμου στην Ουκρανία, που επηρεάζει εξίσου σημαντικά με την πανδημία COVID-19 τη ζωή των πολιτών όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και ολόκληρου του πλανήτη".

Η τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Την ώρα που τα κυβερνητικά στελέχη επιδίδονται σε σόου αυτοπροβολής και αυτοθαυμασμού, τα στοιχεία της έρευνας του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για το κόστος ζωής στην Ελλάδα, που δημοσιεύτηκαν σήμερα, μαρτυρούν τη σκληρή πραγματικότητα.

Την εξελισσόμενη συρρίκνωση των μισθών και της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής που ακολουθεί απέναντι στην ακρίβεια εδώ και πάνω από έναν χρόνο η κυβέρνηση της ΝΔ.

Η απώλεια αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών με μηνιαίο εισόδημα χαμηλότερο των 750 ευρώ φτάνει έως και το 40%

Από τον Απρίλιο 2022 και ύστερα η απώλεια της αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού κυμαίνεται στο 19% (τον Σεπτέμβριο 19,2%).

Το α’ τρίμηνο του 2022, ο ονομαστικός μέσος μισθός μειώθηκε κατά περίπου 4,5%, ενώ η μείωση του πραγματικού μέσου μισθού άγγιξε το 12%.

Το α’ εξάμηνο του 2022 η Ελλάδα είχε τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ στην επιβάρυνση των νοικοκυριών από τους λογαριασμούς ρεύματος και την τρίτη χειρότερη επίδοση στην επιβάρυνση από λογαριασμούς φυσικού αερίου.

Αυτή είναι η επιπρόσθετη κρίση που ζει η ελληνική κοινωνία. Η κρίση της πολιτικής Μητσοτάκη, που συνδυάζει τα χαμηλά εισοδήματα και τις ακραίες ανατιμήσεις.

Αυτό το μείγμα αφαίμαξης των εργαζομένων και των νοικοκυριών, με ταυτόχρονη εκτίναξη των ολιγοπωλιακών υπερκερδών, δεν κρύβεται σε κανένα «καλάθι» εξαπάτησης.

Μόνη διέξοδος, η πολιτική αλλαγή».





