Life

“Παγιδευμένοι”: H επιτυχημένη πορεία της σειράς... με αριθμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την πρεμιέρα της μέχρι και σήμερα, η δραματική σειρά του ΑΝΤ1 ανεβαίνει συνεχώς στον πίνακα της τηλεθέασης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Κόβουν την ανάσα με τις γρήγορες εξελίξεις και τις συνεχείς ανατροπές τους.Κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό.

«Παγιδεύουν» με την καταιγιστική πλοκή τους. Συζητιούνται στις παρέες για τις δυνατές ερμηνείες τους. Κατακλύζουν το Twitter με επικά σχόλια και διαγράφουν μια εντυπωσιακή διαδρομή.

Οι «Παγιδευμένοι» κατάφεραν από το πρώτο πλάνο να μας βάλουν μέσα στη δίνη των μεγάλων μυστικών τους και να μας καθηλώσουν με την αριστοτεχνική κλιμάκωση των συναισθημάτων τους. Μέσα σε ένα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι «Παγιδευμένοι» είναι η μόνη από τις φετινές νέες σειρές που καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία.

Από την πρεμιέρα της μέχρι και σήμερα, η δραματική σειρά του ΑΝΤ1 ανεβαίνει συνεχώς στον πίνακα της τηλεθέασης, αυξάνοντας σε κάθε επεισόδιό της τους τηλεθεατές που ζουν μαζί με τους ήρωες τη δυνατή ιστορία της.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, Ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΑΝΟΔΙΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ:

Άνοδο 3,7 μονάδων στο δυναμικό κοινό 18-54 (μερίδιο 16,9%)

Άνοδο 5,5 μονάδων στο γυναικείο κοινό 18-54 (μερίδιο 20,1%)

Άνοδο 23,2 μονάδων στο γυναικείο κοινό 18-24 (μερίδιο 33,8%, το οποίο έδωσε στη σειρά την πρώτη θέση, στην ώρα μετάδοσής της, στο συγκεκριμένο κοινό)

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή της σεζόν τους «Παγιδευμένους» παρακολουθούν κατά μέσο όρο πάνω από 1.335.000 τηλεθεατές, για έστω και 1’.

Η σειρά καταγράφει θέαση και αμέσως μετά την ώρα μετάδοσής της, αυξάνοντας επιπλέον την τηλεθέαση μέσου λεπτού κατά 15,5%, ενώ «τρεντάρει» και στις online πλατφόρμες με περισσότερα από 6.300.000 video views.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Άαρον Κάρτερ βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του

Τζιτζικώστας: Αστειότητες των Τούρκων τα περί συνωνυμίας

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Χιτσκοκικό φινάλε στο ντέρμπι!