Απεργία ΓΣΕΕ: Στάσεις εργασίας στα λεωφορεία

Ποιες ώρες θα μείνει χωρίς λεωφορεία την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου.

Με στάσεις εργασίας θα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με απόφαση του του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, στα λεωφορεία θα πραγματοποιηθούν στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 9:00 και από τις 21:00 ως τη λήξη της κυκλοφορίας. Οι εργαζόμενοι λένε «όχι στην ακρίβεια και τις κοινωνικές ανισότητες» και ζητούν αξιοπρεπείς συλλογικές συμβάσεις εργασίας».

