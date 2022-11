Κοινωνία

Κολωνός – βιασμός 12χρονης: Στη ΓΑΔΑ αυτοβούλως δύο άτομα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των βιασμών και της εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό. Τι αποκάλυψε η ανήλικη στην 4η κατάθεσή της.

Δύο ακόμα άτομα παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης αναφέροντας ότι συνομιλούσαν με το προφίλ της κοπέλας.

Η σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:



Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για τη διακρίβωση χρηστών που φέρεται να συνομιλούσαν, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, με την ανήλικη παθούσα και ενδεχομένως να συναντήθηκαν μαζί της, προσήλθαν αυτοβούλως στην ανωτέρω Υπηρεσία, σήμερα (2-11-2022), μεσημβρινές ώρες, δύο ημεδαποί ηλικίας 53 και 33 ετών αντίστοιχα.

Οι ανωτέρω ανέφεραν ότι είναι χρήστες διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, πλην όμως, ουδέποτε έχουν συνομιλήσει ή συναντηθεί με ανήλικο άτομο.

Οι ανωτέρω ημεδαποί, αφού εξετάστηκαν ενόρκως, αποχώρησαν, ενώ ερευνάται η συμμετοχή τους στην υπόθεση.

Χωρίς επιφύλαξη και δίνοντας σαφείς απαντήσεις, που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν δέχονται αμφισβήτηση, η 12χρονη από τον Κολωνό αναγνώρισε κατά τη χθεσινή κατάθεσή της τρεις άνδρες, με τους οποίους έχει συνευρεθεί σεξουαλικά έναντι αμοιβής.

Η κατάθεση της 12χρονης

Χωρίς επιφύλαξη και δίνοντας σαφείς απαντήσεις, που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν δέχονται αμφισβήτηση, η 12χρονη από τον Κολωνό αναγνώρισε κατά τη χθεσινή κατάθεσή της τρεις άνδρες, με τους οποίους έχει συνευρεθεί σεξουαλικά έναντι αμοιβής.

Κατά την πολύωρη κατάθεση του παιδιού παρούσα ήταν και η ανακρίτρια, η οποία αναμένεται να εκδώσει τρία εντάλματα σύλληψης για άτομα στην Αττική.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, το παιδί έχει επηρεαστεί από το περιβάλλον του, που του χρεώνει τη σύλληψη της μητέρας της, αλλά και τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα. Αν και ήταν αρκετά σφιγμένη την ώρα της κατάθεσής της, ωστόσο είπε λεπτομέρειες, αποδεικνύοντας πως είναι έξυπνη.

Ήταν η τέταρτη κατάθεση της 12χρονης, η χθεσινή και προς το παρόν δεν κρίνεται αναγκαίο να δώσει και Πέμπτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Κατερίνη: Υπό κράτηση ο παίκτης ριάλιτι - Βίντεο με τον εντοπισμό της κοκαΐνης

“Τρι - δημία” από γρίπη, κορονοϊό και RSV: “Καμπανάκι” από τους ειδικούς (βίντεο)

Ναυάγιο στην Εύβοια: δεκάδες αγνοούμενοι στο Στενό του Καφηρέα