Ουκρανία: Η Σακελλαροπούλου στο Κίεβο

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Επίσκεψη στην Ουκρανία μεταφέροντας μήνυμα στήριξης από την Αθήνα στο Κίεβο πραγματοποιεί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την κ. Σακελλαρόπουλου συνοδεύει ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο υπουργός Άμυνας ξεκίνησαν το ταξίδι τους την Τετάρτη, μεταβαίνοντας στην Πολωνία από όπου ταξίδεψαν για το Κίεβο με τρένο.

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά τη συνάντηση της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να επισημάνει την συμπαράσταση και την στήριξη της Ελλάδας στον λαό της Ουκρανίας και τον αγώνα του ενάντια στην ρωσική εισβολή.

