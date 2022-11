Αθλητικά

WTA Finals: Η Σάκκαρη στα ημιτελικά με εντυπωσιακή εμφάνιση

Η 27χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια, μετά την εντυπωσιακή νίκη επί της Τζέσικα Πεγκούλα, νίκησε και τη Νο7 τενίστρια του κόσμου.



H Μαρία Σάκκαρη συνέχισε με τον ιδανικό τρόπο την παρουσία της στα WTA Finals, στο Φορτ Γουόρθ στο Τέξας, καθώς νίκησε σχετικά εύκολα την Αρίνα Σαμπαλένκα για να προκριθεί από τη 2η αγωνιστική των ομίλων, στα ημιτελικά του τουρνουά. Η 27χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια, μετά την εντυπωσιακή νίκη επί της Τζέσικα Πεγκούλα, νίκησε και τη Νο7 τενίστρια του κόσμου με 6-2 και 6-4.

Ετσι θα παίξει τα ξημερώματα του Σαββάτου (5/11), κόντρα στην Ονς Ζαμπέρ, με έπαθλο την 1η θέση του Nancy Richey Group. Η Σάκκαρη για δεύτερη διαδοχική χρονιά βρίσκεται στα ημιτελικά του τουρνουά και απέχει πλέον δυο νίκες, από την κατάκτηση του σπουδαιότερου τίτλου της καριέρας της.

Με 38/61 κερδισμένους πόντους πίσω από το σερβίς της και 5/7 break points ολοκλήρωσε την αναμέτρηση η Σάκκαρη, δείχνοντας πως είναι σ' εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση την πιο κατάλληλη στιγμή.

Το Σάββατο θα παίξει με την Ζαμπέρ στην 3η αγωνιστική των ομίλων και αν καταφέρει να την κερδίσει, θα τερματίσει 1η στον όμιλό της και θα αντιμετωπίσει τη 2η του άλλου ομίλου. Αν ηττηθεί από την Τυνήσια αντίπαλο της, θα καταλάβει τη 2η θέση και θα παίξει στα ημιτελικά με την 1η του άλλου ομίλου.

