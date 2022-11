Υγεία - Περιβάλλον

Έρευνα: Εγκεφαλικά σε νέους προκαλεί το αλκοόλ

Μεγάλη έρευνα από επιστήμονες της Νότιας Κορέας για την κατανάλωση αλκοόλ από νέους.

Οι 20άρηδες και 30άρηδες που κάνουν μέτρια έως μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο να πάθουν εγκεφαλικό, σε σχέση με τους νέους ενήλικες που πίνουν λίγο ή καθόλου, δείχνει μια νέα έρευνα επιστημόνων από τη Νότια Κορέα. Ο κίνδυνος αυξάνεται αναλογικά όσα περισσότερα χρόνια ένας νέος πίνει πολύ αλκοόλ.

Οι ερευνητές του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σεούλ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Neurology»της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας, ανέλυσαν στοιχεία για πάνω από 1,5 εκατ. ανθρώπους, από τους οποίους 3.153 έπαθαν εγκεφαλικό στη διάρκεια της εξαετούς μελέτης.

Διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι που έκαναν μέτρια έως βαριά κατανάλωση αλκοόλ για πάνω από δύο χρόνια, είχαν κατά μέσο όρο περίπου 20% μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθουν εγκεφαλικό, σε σχέση με όσους έπιναν μόνο περιστασιακά (λιγότερα από 105 γραμμάρια την εβδομάδα) ή απέφευγαν τελείως το αλκοόλ.

Άνθρωποι με δύο έτη μέτριας έως έντονης κατανάλωσης είχαν 19% αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού, με τρία χρόνια 22% μεγαλύτερο κίνδυνο και με τέσσερα χρόνια 23% αυξημένο κίνδυνο, ιδίως για αιμορραγικού τύπου εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι «η συχνότητα εγκεφαλικών σε νέους ενήλικες αυξάνει συνεχώς κατά τις τελευταίες δεκαετίες, με τα σχετικά επεισόδια να οδηγούν σε θάνατο και σε σοβαρή αναπηρία. Είναι σημαντικό να προληφθούν τα εγκεφαλικά σε αυτές τις ηλικίες μέσω και της μείωσης της κατανάλωσης του αλκοόλ».

