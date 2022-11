Οικονομία

Τουρκία – πληθωρισμός: Ρεκόρ 25ετίας τον Οκτώβριο

Ο επίσημος πληθωρισμός ξεπέρασε το 85%, ωστόσο ανεξάρτητοι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι είναι υπερδιπλάσιος.

Ο πληθωρισμός συνεχίζει την κούρσα του στην Τουρκία, όπου τον Οκτώβριο έφθασε το 85,51% σε διάστημα έτους, το υψηλότερο ποσοστό του από το 1997, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Το προηγούμενο ρεκόρ πληθωρισμού σε ετήσια βάση ανάγεται στο 1997, όταν είχε φθάσει το 85,67% σε διάστημα έτους.

Τα επίσημα στοιχεία αμφισβητούνται ωστόσο από τους ανεξάρτητους οικονομολόγους της Ομάδας Έρευνας για τον Πληθωρισμό (Nage), οι οποίοι υποστηρίζουν πως η άνοδος των τιμών αγγίζει το 185% σε διάστημα έτους - 115% από την 1η Ιανουαρίου.

Η αύξηση των τιμών καταναλωτή είναι συνεχής από την αρχή του 21ου αιώνα και ενθαρρύνεται κυρίως από τις τακτικές μειώσεις του βασικού επιτοκίου, στις οποίες προβαίνει η κεντρική τράπεζα. Το επιτόκιο αυτό μειώθηκε και πάλι για τρίτο διαδοχικό μήνα τον Οκτώβριο, από 12% σε 10,5%.

