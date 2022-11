Κοινωνία

Παιδική πορνογραφία: Ο συγγραφέας, το πορνογραφικό υλικό και οι ισχυρισμοί του (βίντεο)

Σοκ στο πανελλήνιο έχει προκαλέσει η σύλληψη γνωστού συγγραφέα παιδικών βιβλίων. Τι αποκάλυψε η εκπομπή "Το Πρωινό". Τι δήλωσαν γνωστοί συγγραφείς.

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση της σύλληψης του βραβευμένου συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας, για παιδική πορνογραφία.

Ο συγγραφέας συνελήφθη στις 18 Οκτωβρίου μετά από ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του, κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήσαν για ένα μήνα οι αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στα ψηφιακά αρχεία του.

Μετά από έρευνα που κράτησε αρκετές εβδομάδες, τα στελέχη της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εντόπισαν στα αρχεία του, περισσότερα από 100 βίντεο με σκληρό πορνογραφικό υλικό, με παιδιά κάτω των 12 ετών και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Στην κατάθεσή του, μέρος της οποίας παρουσίασε η εκπομπή «Το Πρωινό», ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι αναζητούσε υλικό στο διαδίκτυο προκειμένου να γράψει τα βιβλία του και να έχουν αμεσότητα. Συγκεκριμένα είπε:

«Όλες τις πληροφορίες που έβρισκα από την έρευνά μου –βίντεο, άρθρα, σειρές- τα αποθήκευσα σε σκληρό δίσκο καθώς αποτελούσαν την βασική πρώτη ύλη του συγγραφικού μου έργου ώστε όσα περιγράφω να είναι ρεαλιστικά. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο συγκεντρώνω υλικό και για τα προσεχή βιβλία μου. Δεν είχα ποτέ και δεν έχω κανένα τέτοιου είδους ενδιαφέρον για αυτές τις ηλικίες που αφορά το κατασχεθέν υλικό. Στο βιβλίο που θα έγραφα θα είχα ως κεντρικό άξονα την επικινδυνότητα του διαδικτύου για την κακοποίηση και την σεξουαλική εκμετάλλευση ενός νεαρού εφήβου.

Το υλικό που βρέθηκε και κατασχέθηκε στο σκληρό δίσκο, αποτελεί πρώτη ύλη για βιβλίο μου με θεματική το Internet, τους κινδύνους που ελλοχεύει υπό το πρίσμα της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των ανηλίκων.

Το κατασχεθέν υλικό – το οποίο επαναλαμβάνω μόνο απέχθεια μου προκαλούσε- θα με βοηθούσε να κατανοήσω και να συγγράψω τρία βασικά μυθοπλαστικά στοιχεία».

Ο συγγραφέας χρησιμοποιούσε ένα πρόγραμμα με το όνομα e-mule για να κατεβάζει αρχεία.

«Το πρόγραμμα δεν σου δίνει τη δυνατότητα να δεις φωτογραφίες ή βίντεο. Παρά μόνο να κατεβάσεις τα αρχεία χωρίς να γνωρίζεις το ακριβές περιεχόμενο. Εγώ πατούσα στην αναζήτηση κάποιες λέξεις-κλειδιά όπως “girl”, “boy” και κατέβαζα μαζικά τα αρχεία, δηλαδή δε μπορούσα να κάνω επιλογή αρχείων. Η καταχώρηση ήταν μαζική και τυχαία. Τα περισσότερα βίντεο που κατασχέθηκαν δεν τα είχα δει ποτέ αλλά ούτε είχα και σκοπό να τα δω και πιθανότατα δεν θα είχαν καν κάποια μυθοπλαστική αξία. Όσα βίντεο έχω ανοίξει, δεν τα έχω δει ολόκληρα! Πατούσα τον κέρσορα και τα έβλεπα στο fastforward προκειμένου να δω μόνο συγκεκριμένες στιγμές –και ασφαλώς όχι αυτές της σεξουαλικής κακοποίησης-. Η διαδικτυακή μου επίσκεψη στην εφαρμογή για την λήψη τέτοιων αρχείων δεν ήταν συχνή ούτε σταθερή ούτε συνεχής. Περνούσε χρονικό διάστημα πολλών μηνών ή ακόμα και ετών από την τελευταία φορά που μπορεί να προέβαινα στη λήψη κάποιων αρχείων προκειμένου να προχωρήσω την έρευνά μου. Πρέπει να τονιστεί ότι σε καμία περίπτωση δεν είχα σκοπό να κρατήσω το κατασχεθέν υλικό επ’ αόριστον αλλά θα προέβαινα στην ολοσχερή διαγραφή του αμέσως μετά τη συγγραφή του βιβλίου μου. Επιπλέον, από τα αρχεία που φέρεται να έχω κατεβάσει, έχω διαγράψει πολλά εξ αυτών», ανέφερε.

Ο ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», τόνισε ότι όποιος αποδεχτεί ότι υπάρχει συγγραφέας που κατεβάζει βιντεάκια με πορνογραφικό υλικό με παιδιά για να γράψει βιβλίο είναι σαν να νομιμοποιεί την παιδική πορνογραφία», ενώ υπογράμμισε ότι «αυτός ο άνθρωπος μιλάει με μικρά παιδιά και ο τρόπος που μιλάει είναι σαν να εμπνέεται από τα παιδιά. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο». Μάλιστα παρότρυνε γονείς που κατέχουν βιβλία του συγκεκριμένου συγγραφέα να τα απομακρύνουν από τα παιδιά, για να μπορούν όπως είπε να πάνε παρακάτω.

Μετά τις σοκαριστικές αποκαλύψεις γνωστοί συγγραφείς μίλησαν στην εκπομπή «Το Πρωινό» σχολιάζοντας τις εξελίξεις:

Νωρίτερα, για την υπόθεση μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «η σύλληψη έγινε στις 18 Οκτωβρίου και η προφυλάκιση στις 26 Οκτωβρίου, ο λόγος που δεν υπήρξε ανακοίνωση είναι γιατί συνεχίστηκε η ερευνά από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για συσχετισμό με άλλες υποθέσεις της Δίωξης». Και διευκρίνισε ότι, «από την έρευνα που έκαναν τα στελέχη της Δίωξης επί πέντε μήνες, προέκυψε ότι, φαίνεται να μην σχετίζεται με άλλες υποθέσεις, η συγκεκριμένη υπόθεση».

