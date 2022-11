Οικονομία

Σιτηρά: Αναχώρησαν πλοία από τα λιμάνια της Ουκρανίας

Έφυγαν τα πρώτα πλοία με τα σιτηρά μετά τη διακοπή λόγω της προσωρινής αποχώρησης της Ρωσίας από τη συμφωνία με την Τουρκία και την Ουκρανία.

Έξι φορτηγά πλοία με σιτηρά αναχώρησαν σήμερα το πρωί από τα ουκρανικά λιμάνια μετά την χθεσινή συμφωνία για την επανάληψη των δρομολογίων τους, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Τα πλοία θα χρησιμοποιήσουν τον ασφαλή ανθρωπιστικό διάδρομο στην Μαύρη Θάλασσα που έχει ήδη επιτρέψει την εξαγωγή 9,7 εκατομμυρίων τόνων δημητριακών κι άλλων γεωργικών προϊόντων από την Ουκρανία παρά τον πόλεμο, χάρη στην διεθνή συμφωνία που υπεγράφη τον Ιούλιο υπό την αιγίδα της Τουρκίας και του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο επικαλείται το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, 426 πλοία έχουν ήδη ακολουθήσει αυτήν την ασφαλή διαδρομή από την 1η Αυγούστου.

Η Ρωσία συμφώνησε χθες, Τετάρτη, να συμμετάσχει και πάλι στη συμφωνία για τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα, δηλώνοντας ότι έλαβε "γραπτές εγγυήσεις" από την Ουκρανία για την αποστρατιωτικοποίηση του θαλάσσιου διαδρόμου.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών της Τουρκίας, η οποία είναι εγγυήτρια της ζωτικής σημασίας συμφωνίας για τον εφοδιασμό παγκοσμίως με τρόφιμα -κυρίως της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής- εργάστηκαν για την άρση των αντιρρήσεων των Ρώσων ομολόγων τους.

Η Μόσχα είχε αναστείλει την συμμετοχή της στην συμφωνία την Παρασκευή, έπειτα από πλήγμα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) στην χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία έχει προσαρτήσει από την Ουκρανία.

Σε ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρμεντ αναφέρεται: «Ο υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν ευχαρίστησε τον Υπουργό Εξωτερικών για τις προσπάθειες της χώρας του να εξασφαλίσει την επανέναρξη της Πρωτοβουλίας για τα Σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας, ενθαρρύνοντας την επιστροφή της Ρωσίας και υπενθυμίζοντας στη Μόσχα τη σημασία της συνεχούς τήρησης των συμφωνιών με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ και των δεσμεύσεών της να υποστηρίξει την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Ο υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν και ο υπουργός Εξωτερικών Τσαβούσογλου συζήτησαν επίσης τρόπους για τη συνέχιση της προώθησης του συντονισμού και της ενότητας του ΝΑΤΟ ως απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

