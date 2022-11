Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Η έκλειψη, η Σελήνη στους Ιχθείς και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Πάρα το γεγονός ότι η έκλειψη έρχεται και είναι εκεί και μας περιμένει, σήμερα η Σελήνη περνάει στα ψάρια», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η Λίτσα Πατέρα η Σελήνη στα ψάρια θα μας δώσει μια νότα ρομαντική, τρυφερή, φιλάνθρωπη, ερωτική και ας πλανιέται σιγά σιγά η έκλειψη την οποία πρέπει να προσέχουμε».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

