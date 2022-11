Κόσμος

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου επιστρέφει στην πρωθυπουργία

Λίγο πριν αναλάβει ακόμα μία πρωθυπουργική θητεία βρίσκεται ο Νετανιάχου, την ώρα που δικάζεται για διαφθορά.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ συνεχάρη τον αντίπαλό του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη «νίκη» του στις βουλευτικές εκλογές της περασμένης Τρίτης, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του.

«Ο πρωθυπουργός Λαπίντ συνεχάρη τον Νετανιάχου για τη νίκη του στις εκλογές και ενημέρωσε τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης ότι έδωσε οδηγίες για να γίνουν οι προετοιμασίες για μια ομαλή μετάβαση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Το κράτος του Ισραήλ είναι πάνω από όλα τα πολιτικά ζητήματα. Εύχομαι στον Νετανιάχου να επιτύχει για χάρη του λαού και του κράτους του Ισραήλ», πρόσθεσε ο Λαπίντ.

Οι Ισραηλινοί ψήφισαν την Τρίτη στις πέμπτες βουλευτικές εκλογές που έγιναν τα τελευταία τριάμισι χρόνια, σε μια πολιτικά διχασμένη χώρα που πασχίζει να δημιουργήσει κυβερνητικούς συνασπισμούς ή να τους διατηρήσει.

Σήμερα, μετά την καταμέτρηση του 99% των ψήφων, το «δεξιό μπλοκ» του Νετανιάχου εξασφαλίζει 64 έδρες -- 31 για το δεξιό κόμμα του (Likud), 19 για τα υπερορθόδοξα κόμματα και 14 (αριθμός ρεκόρ) για τα ακροδεξιά κόμματα -- με τους πολιτικούς αναλυτές να εκτιμούν πως πρόκειται για την πιο δεξιά κυβέρνηση στην ιστορία της χώρας.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Γιαΐρ Λαπίντ, ηγέτης του κεντρώου κόμματος Yesh Atid οδεύει προς μια συγκομιδή 24 εδρών για το κόμμα του και 51 για το μπλοκ με τους συμμάχους του.

Πέρυσι, σχημάτισε έναν ετερόκλητο συνασπισμό (από κόμματα της δεξιάς, της αριστεράς, του κέντρου και ένα αραβικό κόμμα) για να τερματίσει την "παντοκρατορία" Νετανιάχου, του μακροβιότερου αρχηγού κυβέρνησης στην ιστορία του Ισραήλ, στην εξουσία από το 1996 έως το 1999 και από το 2009 έως το 2021.

Μόλις γίνουν γνωστά τα τελικά αποτελέσματα, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ θα δώσει στον Νετανιάχου εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

