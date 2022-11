Life

“Ποιος Παπαδόπουλος”: απολαυστικό το επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Απόψε η απολαυστική συνέχεια του «Ποιος Παπαδόπουλος», της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.



Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις και απρόοπτα.

Κάποιες φορές, όμως, κάποια… μπλεξίματα φέρνουν τα πάνω κάτω, σε βαθμό που η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχό μας.

Αυτό συμβαίνει και στην κωμική σειιρά του ΑΝΤ1, «Ποιος Παπαδόπουλος;», όπου μία αναγκαστική συγκατοίκηση, αλλάζει τις ισορροπίες, αλλά και τον τρόπο ζωής δύο οικογενειών, δημιουργώντας απίστευτες καταστάσεις.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΨΙΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Η στιγμή για το «Donate Dignity», το ετήσιο φιλανθρωπικό γκαλά του ιδρύματος των επιχειρηματιών, πλησιάζει και η Μελίνα επιμένει να παρουσιάσουν όλους τους Παπαδόπουλους εκεί. Έτσι η Μελίνα και ο Αρίστος κάνουν στον Γιάννη και την Περιστέρα ταχύρρυθμα μαθήματα κοινωνικής συμπεριφοράς, γενικών γνώσεων τέχνης και πολιτισμού και φυσικά savoir vivre. Κι ενώ ποιητές, ζωγράφοι, χειροφιλήματα και μαχαιροπίρουνα γίνονται ένας αχταρμάς στο μυαλό του Γιάννη και της Περιστέρας, υπάρχει κι άλλο ένα πρόβλημα… Θα πρέπει να τους ντύσουν και να τους σουλουπώσουν κιόλας. Ο παππούς φυσικά αρνείται να παρευρεθεί στην εκδήλωση, αλλά αποφασίζει με αφορμή το γκαλά να φέρει κοντά τους δύο εγγονούς του που βρίσκονται σε ανταγωνισμό για την Εριέττα. Όπως φαίνεται, το βράδυ του «Donate Dignity» πολλά απρόοπτα πρόκειται να συμβούν…

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

«Ποιος Παπαδόπουλος;»: Kάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.

