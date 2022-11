Κοινωνία

Γιάννης Μάρκου: Προφυλακιστέος ο 26χρονος για την επίθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη φυλακή οδηγείται ο 26χρονος που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση κατά του επιχειρηματία, έξω από καντίνα στη Βαρυμπόμπη.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται ότι, μαχαίρωσε τον επιχειρηματία Γιάννη Μάρκου, έξω από καντίνα στη Βαρυμπόμπη, τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής 28ης Οκτωβρίου.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας του επιχειρηματία και στη σύντομη απολογία του ισχυρίστηκε πως ήταν σε άμυνα, αφού το θύμα προκάλεσε καυγά για τη σειρά αναμονής.

Σχετικά με το όπλο της επίθεσης, είπε ότι, είχε πάνω του μικρό μαχαίρι σε μπρελόκ.

Ως προς την ανθρωποκτόνο πρόθεση, την αρνήθηκε, λέγοντα πως δεν γνώριζε το θύμα, διαψεύδοντας ότι τον είχε δει προηγουμένως σε μαγαζί που διασκέδαζαν και οι δύο.

Χθες είχε απολογηθεί ο 19χρονος συγκατηγορούμενος του 26χρονου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε σχέση με την επίθεση και πως απλώς μετέφερε τον 26χρονο. Ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος με όρους.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Κατεχάκη: Σκοτώθηκε γυναίκα στην έξοδο της Αττικής Οδού

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο ζευγαριού στα Ιαματικά Λουτρά Σιδηρόκαστρου

Κολωνός - 12χρονη: 4 νέα εντάλματα σύλληψης