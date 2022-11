Κοινωνία

Βιασμοί ανηλίκων στα Πετράλωνα - Αστυνομία: η Εισαγγελία χειρίζεται την έρευνα από το 2018

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Να αποσαφηνίσει την στάση της για την «βαλτωμένη» εξέταση των ανατριχιαστικών καταγγελιών των παιδιών, που αναφέρουν βιασμό από τον πατέρα τους και φίλους του, επιδιώκει η ΕΛ.ΑΣ.

Σχετικά με την υπόθεση των Πετραλώνων, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

«Για την υπόθεση δεν υπεβλήθη καταγγελία σε αστυνομική Υπηρεσία, πλην όμως η διερεύνησή της από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής ξεκίνησε, μετά από σχετική παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τον Ιούλιο του 2018.

Έπειτα από ενδελεχή και επισταμένη έρευνα, την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ανακριτικών πράξεων και πάντα σε συνεργασία με την Εισαγγελία, η δικογραφία υπεβλήθη περαιωμένη το Νοέμβριο του 2019, ενώ νεότερη παραγγελία για την υπόθεση περιήλθε στην ανωτέρω Υπηρεσία τον προηγούμενο μήνα (Οκτώβριος 2022).

Σημειώνεται ότι, η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων χειρίζεται τη συγκεκριμένη υπόθεση με τον δέοντα σεβασμό και την αρμόζουσα ευαισθησία, εφαρμόζοντας σε κάθε περίπτωση τους νόμους και τις επιταγές του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σύμφωνα πάντα με τις κατευθύνσεις των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών»..

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας μίλησε την Πέμπτη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, για την πορεία των υποθέσεων που απασχολούν την κοινή γνώμη.

Σχετικά με την υπόθεση των Πετραλώνων, για την οποία ακόμα δεν έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες, είπε ότι η καταγγελία που είχαν κάνει το 2017 τα παιδιά, βρίσκεται στην ανακρίτρια και συνεπώς η Αστυνομία «δεν μπορεί να γνωρίζει πώς έχει συμπληρωθεί η ποινική δίωξη».

«Δουλειά μας είναι να συλλέξουμε όσα περισσότερα στοιχεία για να αποκτήσει άποψη ο εισαγγελέας», συμπλήρωσε και έκανε σαφές ότι, «έχει διαταχθεί νέα προκαταρκτική έρευνα για τη μητέρα, που κατηγορείται ότι γνώριζε».

Χαριτάτος: Υπάρχει φωτογραφικό υλικό των παιδιών

Οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση των βιασμών του ανήλικου αγοριού από τον ίδιο του τον πατέρα αλλά και φίλους του είναι δέκα. Ο πατέρας, ο θείος, η σύντροφος και υπάλληλος του πατέρα, ένα φιλικό ζευγάρι και δύο αλλοδαποί υπάλληλοί του κατηγορούνται ότι έπαιρναν μέρος στο πάρτι βιασμών του ανήλικου στα Πετράλωνα.

Ωστόσο, στην εκπομπή «Το Πρωινό» η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 Κέλλυ Χεινωπόρου αποκάλυψε τον ρόλο που είχαν οι τρεις γυναίκες στην συγκλονιστική ιστορία.

Η πρώτη γυναίκα, με το όνομα «Κ» η παράνομη σύντροφος του πατέρα όπως λένε τα ίδια τα παιδιά, η δεύτερη γυναίκα είναι μια φίλη του πατέρα και η τρίτη η γυναικά του ζευγαριού που συμμετείχε στο πάρτι οργίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι γυναίκες αυτές, εκτός ότι συμμετείχαν στα όργια, έκαναν και την «νταντά» της 11χρονης, το τελευταίο παιδί της οικογένειάς όταν η μητέρα απουσίαζε από το σπίτι.

Η 11χρονη φέρεται να έχει αναφέρει σε παιδοψυχολόγους ότι οι τρεις αυτές γυναίκες την θώπευσαν όταν την πήγαιναν σε παιδότοπο. Παράλληλα, υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες των μεγαλύτερων παιδιών για την 11χρονη, ότι ο πατέρας ασελγούσε σε βάρος του , ενώ φέρεται να υπάρχουν και φωτογραφίες που ενδεχομένως επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς των παιδιών.

Ο Σπύρος Χαριτάτος, νομικός σύμβουλος των παιδιών στην υπόθεση, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για τα όσα καταγγέλλουν τα παιδιά ότι βίωσαν. Όπως είπε ο κ. Χαριτάτος υπάρχει πορονογραφικό υλικό με τα παιδιά όπως προκύπτει μετά από έρευνα του 17χρονου σήμερα αγοριού. Το παιδί είπε ότι είχε δει την μητέρα του να τους φωτογραφίζει και σύμφωνα με τον κ. Χαριτάτο το είπε στους αστυνομικούς οι οποίοι ήταν επιφυλακτικοί. Το παιδί, όπως ανέφερε ο κ. Χαριτάτος, προκειμένου να αποδείξει τα λεγόμενά του, πήγε μόνο του, έψαξε και βρήκε τις φωτογραφίες, οι οποίες ήταν τυπωμένες.

Επίσης στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε και ο συγγραφέας και γείτονας της οικογένειας, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που βοήθησε τα παιδιά. Όπως είπε και τα τρία παιδιά έχουν καταγγείλει τον πατέρα, ενώ όπως σημείωσε ότι οι ψυχίατροι που εξέτασαν τα παιδιά το 2018 είπαν ότι λένε την αλήθεια. Τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η μεγάλη κόρη εκφοβιζόταν από τον πατέρα και απειλούνταν από την μητέρα, ενώ περιέγραψε ότι κάθε μεσημέρι ο πατέρας ξάπλωνε γυμνός, μαζί του ξάπλωναν και τα παιδιά και ασελγούσε σε βάρος τους. Σχετικά με τις καταγγελίες για όργια που γίνονταν είπε ότι έχει κακοποιηθεί ο ένας γιος και ο ίδιος έχει αναφέρει ότι και το μικρότερο κορίτσι έχει κακοποιηθεί.





Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Κατεχάκη: Σκοτώθηκε γυναίκα στην έξοδο της Αττικής Οδού

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο ζευγαριού στα Ιαματικά Λουτρά Σιδηρόκαστρου

Τροχαίο δυστύχημα: Η εξόρμηση για κυνήγι κατέληξε σε τραγωδία