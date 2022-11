Κοινωνία

Κρήτη: Χειροπέδες σε γυμναστή που έπιασε από το λαιμό μαθητή του Δημοτικού

Ανάλογο περιστατικό με εξύβριση μαθητή και πάλι από γυμναστή έγινε την ίδια ημέρα σε άλλο νομό της Κρήτης, χωρίς όμως σύλληψη καθώς παρήλθε το αυτόφωρο.

Στη σύλληψη του 65χρονου δασκάλου γυμναστικής, ο οποίος έπιασε 12χρονο μαθητή από το λαιμό, προχώρησαν χτες το μεσημέρι οι αστυνομικές Αρχές των Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, έπειτα από εκτεταμένη έρευνα των αστυνομικών στα Χανιά ο 65χρονος γυμναστής βρέθηκε και συνελήφθη ωστόσο λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του Εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό συνέβη την Τρίτη, 1/11, σε Δημοτικό σχολείο στα Χανιά όταν, όπως κατήγγειλε η μητέρα του 12χρονου μαθητή στην αστυνομία, ο δάσκαλος του το έπιασε από το λαιμό.

Κι άλλο περιστατικό με γυμναστή στο Ηράκλειο

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιο περιστατικό, αυτή τη φορά λεκτικής βίας, σημειώθηκε την ίδια μέρα σε χωριό της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου και πάλι με θύμα μαθητής της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού.

Σε αυτή την περίπτωση, όπως κατήγγειλε ο πατέρας του μαθητή στη μηνυτήρια αναφορά του, ο 52χρονος δάσκαλος έβρισε τον γιο του.

Ο γυμναστής αναζητήθηκε από την αστυνομία τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι του ωστόσο δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός και η σύλληψη του ενώ σημειώνεται ότι το αυτόφωρο παρήλθε χτες στις 12:00 τα μεσάνυχτα (της Τετάρτης 2/11).

