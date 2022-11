Life

Πoλ Ευμορφίδης: ο κριτής του “Dragons Den” που έγινε viral (βίντεο)

Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε στιγμιότυπα από την δεξίωση της Προέδρου της Δημοκρατίας, προς τιμήν του βασιλικού ζεύγους της Ολλανδίας.

Πάντα αντισυμβατικός, ο γνωστός επιχειρηματίας Πολ Ευμορφίδης, δεν δίστασε να εμφανιστεί φορώντας σανδάλια και κάζουαλ ρούχα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας προς τιμήν του βασιλικού ζεύγους της Ολλανδίας.

Η εμφάνιση του Πολ Ευφμορφίδη, ιδιοκτήτη της παγκοσμίου πλέον φήμης εταιρίας COCO -MAT μπορεί να προκάλεσε ποικίλα σχόλια, ο ίδιος όμως δεν έχει ποτέ κρύψει τον εναλλακτικό, για ορισμένους και εκκεντρικό, τρόπο ζωής του.

Όπως έχει πει σε δηλώσεις του, «Δεν έχω γραβάτα. Ούτε μία. Μόνο δύο ρούχα, τα οποία φοράω ολόκληρο το χειμώνα. Τα πλένω και τα ξαναφοράω».





Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας έχει πολλές φορές εξηγήσει ότι μετακινείται κατά κύριο λόγο με ποδήλατο, με το οποίο έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες του κόσμου. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που περιγράφει, όταν πήγε από την Ελλάδα μέχρι την Νορβηγία με το ποδήλατο και έμεινε από λεφτά. Τότε, όπως λέει, πήγε σε ένα βενζινάδικο να ζητήσει μια σοκολάτα, να πάρει ζάχαρη, γιατί είχε εξουθενωθεί όλη μέρα κάνοντας ποδήλατο και βρήκε κάποιον περαστικό και τον παρακάλεσε να του αγοράσει μια σοκολάτα.

Η εναλλακτική ματιά του, αλλά και η επιχειρηματική του δεινότητα φαίνεται πάντως πως είναι οι λόγοι που τον καθιστούν ιδανικό για κριτή ενός από τα πιο επιτυχημένα show στον κόσμο, του «Dragons' Den», που έρχεται στον ΑΝΤ1 για να αναδείξει νέους, που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα.

Για το «Dragons' Den», ο Πολ Ευμορφίδης δηλώνει για τους νέους πως «Θέλω να τους βοηθήσω να απομυθοποιήσουν την επιχειρηματικότητα. Είναι απλό, είναι ένα φλερτάκι με το άγνωστο. Όταν αγγίζεις το άγνωστο, σου αποκαλύπτεται».

Το «Dragons' Den» που προβάλλεται με μεγάλη επιτυχία σε 40 χώρες, εδώ και 20 χρόνια, έρχεται σύντομα στον ΑΝΤ1.

