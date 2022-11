Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: “Ράλι” από αστυνομικούς για να φτάσει παιδί γρήγορα σε νοσοκομείο (βίντεο)

Με κάθε τρόπο προσπάθησαν οι αστυνομικοί, να επιταχύνουν την μεταφορά στο νοσοκομείου του μικρού κοριτσιού, που είχε πάρει μεγάλη ποσότητα φαρμάκου.

"Γέφυρα ζωής" στήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών να διακομιστεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, γύρω στις 13:00 ειδοποιήθηκε η Αστυνομία πως ένα αυτοκίνητο θα κινείται με αλάρμ και μεγάλη ταχύτητα στην οδό Μοναστηρίου με προορισμό το Ιπποκράτειο. Το αυτοκίνητο είχε ξεκινήσει από το Κορδελιό.

Συγκεκριμένα, ένα ζευγάρι μετέφερε το μόλις δύο ετών παιδί του σε νοσοκομείο καθώς από σφάλμα τού χορηγήθηκε μεγάλη ποσότητα φαρμάκου.

Μετά από υπόδειξη του Κέντρου Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» και ΔΙ.ΑΣ. παρέλαβαν το αυτοκίνητο από την γέφυρα του Κορδελιού. Μόλις το είδαν να φθάνει προς το μέρος τους, μπήκαν μπροστά προκειμένου η διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο να γίνει γρήγορα και με ασφάλεια.

Οι δικυκλιστές αστυνομικοί προπορεύονταν του αυτοκινήτου για να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη κίνησή του σταματώντας τη ροή κυκλοφορίας σε όλους τους κάθετους δρόμους των οδών Μοναστηρίου και Εγνατία αλλά και της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά το κοριτσάκι έφτασε με ασφάλεια στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» και παρελήφθη από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Παιδιατρικής Κλινικής.

Δείτε βίντεο από τη «γέφυρα ζωής» που στήθηκε από τους δικυκλιστές αστυνομικούς:

Πηγή: thestival.gr