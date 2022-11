Οικονομία

ΡΑΕ - Σκρέκας: Τα υπερκέρδη εταιρειών ενέργειας είναι 373 εκατομμύρια ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρέλαβε τα προσωρινά στοιχεία της ΡΑΕ. Ποιο διάστημα αφορά το ποσό. Με τι συντελεστή θα φορολογηθούν.

«Παρέλαβα πριν από λίγο το πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σχετικά με το προσωρινό ποσό της έκτακτης εισφοράς των εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της περιόδου Οκτωβρίου 2021 - Ιουνίου 2022, το οποίο η Αρχή προσδιορίζει στα €373,55 εκατ. Η κυβέρνηση, συνεπής με τις δεσμεύσεις της, προχωρεί αμέσως στην αναδρομική φορολόγηση των υπερεσόδων, με την ανάκτηση του παραπάνω ποσού», δηλώνει ο Κώστας Σκρέκας.

Όπως υποστηρίζει, «είμαστε η πρώτη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φορολογούμε τα υπερέσοδα αυτών των εταιρειών, αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022, σε ποσοστό 90%. Τα χρήματα θα κατευθυνθούν στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και θα προστεθούν σε αυτά που ήδη έχουμε ανακτήσει στην πηγή από τον Ιούλιο 2022 έως σήμερα. Έτσι, τα υπερέσοδα που ανακτώνται από τις εταιρείες παραγωγής ενέργειας συνολικά για την περίοδο Οκτωβρίου 2021 - Οκτωβρίου 2022 φτάνουν τα 2,69 δισ. ευρώ. Παράλληλα, καταθέτουμε περί τα μέσα Νοεμβρίου νομοθετική πρωτοβουλία για ανάκτηση των όποιων υπερεσόδων προκύπτουν και από τις εταιρείες προμήθειας ενέργειας.

»Από την αρχή αυτής της μεγάλης δοκιμασίας για όλη την Ευρώπη, η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ενώπιον των Ελληνίδων και των Ελλήνων ότι δεν θα επιτρέψει κανενός είδους αισχροκέρδεια. Εφαρμόζουμε αυτή την πολιτική μας δέσμευση πλήρως και στον τομέα της ενέργειας. Πρώτιστη μέριμνά μας είναι η διατήρηση προσιτών τιμών στους λογαριασμούς των καταναλωτών έως το τέλος της μεγάλης πανευρωπαϊκής ενεργειακής κρίσης».

Σε κοινή δήλωση προχώρησαν ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σ. Φάμελλος και ο αναπληρωτής Τομεάρχης, Π. Πέρκας για την κυβερνητική κοροϊδία με τα υπερκέρδη των ηλεκτροπαραγωγών



Κλοπή 1,8 δισ ευρώ των καταναλωτών για χατίρι του καρτέλ ενέργειας



Οκτώ μήνες χρειάστηκε τελικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να μειώσει, κάτω από κάθε προσδοκία, τον υπολογισμό των υπερκερδών των ηλεκτροπαραγωγών από 2,2 δισ. ευρώ σε μόλις 415 εκατ. ευρώ. Από τον περασμένο Μάρτιο, που υποχρεώθηκε στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης να δεσμευθεί για τη φορολόγηση των υπερκερδών κατά 90%, μέχρι σήμερα η κυβέρνηση πέρασε ακόμα και νομοθετική ρύθμιση για να μειωθούν τα υπερκέρδη. Και έρχεται σήμερα να ανακοινώσει ότι τελικά θα ανακτήσει μόλις 373,55 εκατ. ευρώ!

Περισσεύει, όπως φαίνεται, το θράσος της κυβέρνησης, που συνεχίζει σταθερά να εμπαίζει τους καταναλωτές εδώ και ενάμιση χρόνο, υποσχόμενη και πάλι ότι θα μοιράσει ψίχουλα, σε σύγκριση με τα δισεκατομμύρια ευρώ των απαράδεκτων, ειδικά εν μέσω της ακραίας κρίσης ακρίβειας, υπερκερδών των ενεργειακών εταιρειών.

Η κυβέρνηση αυτοσυγχαίρεται επειδή τάχατες τηρεί τις δεσμεύσεις της. Αλλά η μόνη δέσμευση που τηρεί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι η προστασία των υπερκερδών των λίγων ηλεκτροπαραγωγών που φροντίζει να πέφτουν στα «μαλακά», ενώ παράλληλα συνεχίζεται η επιδότηση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας με λεφτά των πολιτών. Γιατί, ήδη μετά τον Αύγουστο, μία νέα γενιά υπερκερδών, άνω του 1 δισ. ευρώ, είναι στα ταμεία των παρόχων ενέργειας και η κυβέρνηση, πάλι μετά την ανάδειξη του θέματος από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εξαγγέλλει αναδρομική φορολόγηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με βάση αδιαμφισβήτητα στοιχεία της ΡΑΕ και του ΑΔΜΗΕ παρουσίασε δημόσια τον υπολογισμό των υπερκερδών των ηλεκτροπαραγωγών για την περίοδο Ιούλιος 2021 - Ιούνιος 2022, που ανέρχονται σε 2,2 δισ. ευρώ. Η σημερινή κυβερνητική ανακοίνωση σημαίνει ότι 1,8 δισ. ευρώ χρήματα των καταναλωτών, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, γίνονται κυβερνητικό δώρο στο καρτέλ ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Εκλογές τώρα για να τους στείλει ο λαός πίσω το λογαριασμό!

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “EVA”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Τροχαίο - Κατεχάκη: Γιατρός η οδηγός που σκοτώθηκε (εικόνες)

Πoλ Ευμορφίδης: ο κριτής του “Dragons Den” που έγινε viral (βίντεο)